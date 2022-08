L’Organisation météorologique mondiale (OMM) indique que le mois de cette année était légèrement plus froid que juillet 2019 mais légèrement plus chaud que juillet 2016.

L’Organisation météorologique mondiale (OMM) indique que le mois de cette année était légèrement plus froid que juillet 2019 mais légèrement plus chaud que juillet 2016.

Le mois de juillet parmi les plus chauds jamais enregistrés dans le monde

Le mois dernier fut l’un des juillets les plus chauds jamais enregistrés dans le monde. C’est ce qu’a indiqué mardi l’Organisation météorologique mondiale (OMM), une agence spécialisée de l’ONU basée à Genève.

«Le monde vient de connaître l’un des trois mois de juillet les plus chauds jamais enregistrés. Et évidemment, comme nous le savons tous, une vague de chaleur très prolongée et très intense a touché certaines parties de l’Europe», a déclaré la porte-parole de l’OMM, Clare Nullis, en conférence de presse.