Annonces d’Alain Berset – Le modèle du Conseil fédéral plaît aux partis, sauf l’UDC Les différents partis ont réagi après l’annonce de la stratégie du gouvernement pour continuer de faire face à la pandémie.

Le conseiller fédéral Alain Berset a présenté son modèle en trois phases pour la gestion de la pandémie. Keystone

Le modèle en trois phases présenté mercredi par le Conseil fédéral pour la gestion de la pandémie rencontre une large approbation chez les partis, à l’exception de l’UDC. Les Verts craignent toutefois que le rythme et les risques ne soient trop élevés.

«Le modèle présenté aujourd’hui (…) est un pas vers la liberté», estime le PLR. Mais sa mise en œuvre dépend d’une campagne de vaccination réussie, processus qui reste, pour l’heure, malheureusement extrêmement lent, regrette le parti.

À l’instar de l’UDC, celui-ci fustige les retards dans la livraison des vaccins, qui ne font selon lui «qu’accroître les doutes pesant sur l’Office fédéral en charge de ce dossier.» Comme l’UDC également, le PLR demande en outre que des ouvertures supplémentaires soient rapidement étudiées, notamment dans la restauration.

Il se réjouit en revanche de l’élaboration d’un certificat de vaccination et de test reconnu sur le plan international, pour lequel il «s’est fortement engagé».

Ne pas mettre en péril les progrès

Le Centre salue sur Twitter le fait que le gouvernement offre des perspectives à la population. «Il est important que nous restions solidaires, assumions nos responsabilités et ne mettions pas en péril ce que nous avons réalisé ensemble», met-il toutefois en garde.

«Enfin! Le Conseil fédéral met au point des scénarios en s’appuyant sur la progression de la vaccination», se réjouit le président des Verts, Balthasar Glättli, également sur Twitter. «Rythme et risques restent cependant élevés. Trop élevés? Je le crains», nuance-t-il.

«La situation est trop précaire pour permettre de nouveaux assouplissements», renchérit Jürg Grossen, président des Vert’libéraux, aussi sur le canal à l’oiseau bleu. «Avec ce modèle, le Conseil fédéral offre une perspective pour un renforcement des mesures de protection. C’est à saluer, en particulier le lien avec les progrès de la vaccination», dit-il sur Twitter.

L’importance de cette dernière est aussi mise en avant par le Parti socialiste. Le PS s’engage également à ce que l’aide économique continue d’affluer sans relâche vers les personnes touchées, «car même avec les assouplissements, de nombreuses entreprises sont encore loin de la normale».

«La situation ne s’est pas aggravée»

L’UDC est le seul parti à rejeter en bloc le plan du Conseil fédéral. Estimant contre «l’alarmisme de la science» que la situation sanitaire ne s’est pas aggravée, il ne comprend pas que le gouvernement «continue de refuser à la population le retour à une vie libre et autodéterminée». Pour le parti conservateur, les mesures restrictives ne se justifient plus.

Au lieu de montrer réellement une issue, le Conseil fédéral préfère multiplier les nouvelles raisons de maintenir les fermetures. L’UDC exige une accélération de la campagne de vaccination et du dépistage, et que les personnes qui ne risquent plus de contracter la maladie soient exemptées de toute mesure.

ATS

