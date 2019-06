Le MOB s’offre le must du design

Le grand art de la carrosserie emportera bientôt 4 millions de touristes, chaque année, aux confins des Alpes vaudoises et bernoises. La grâce commerciale! Qui réunit les forces opérationnelles de la compagnie de chemin de fer MOB (Montreux Oberland bernois), technologiques de la firme thurgovienne Stadler Rail et créatrices de la famille turinoise Pininfarina. Grâce à ce trio, le MOB présentera ses nouvelles compositions ferroviaires qui graviront les vignobles de Lavaux et les lacets des Rochers-de-Naye dès 2020 – année où Pininfarina fêtera ses 90 ans.

Pour le designer italien, la commande du MOB s’inscrit dans une longue histoire. Tout a commencé dans l’entre-deux-guerres avec les grands noms de la voiture en Italie. Son talent et sa célébrité l’ont ensuite mené dans les ateliers de General Motors, aux États-Unis, puis dans ceux de Mitsubishi, au Japon. Les œuvres de Pininfarina ont fait le tour du monde, souvent après avoir été présentées en primeur, au Salon de l’auto de Genève. Et les 700 employés de la firme – tous un peu, beaucoup ou passionnément disciples de Battista «Pinin» Farina, le fondateur mort en 1966 – ont su prouver leur savoir-faire dans de multiples domaines.

Rappel de quelques joyaux inoubliables: l’Ottantacinque, un yacht grandiose livré à Fincantieri en 2015; la Blue Coffee Machine, destinée à Lavazza en 2004; le vélo de course De Rosa SK Pininfarina, compromis génial entre légèreté et rigidité créé en 2015; ou la torche de la flamme olympique des Jeux d’hiver de 2006, à Turin.

Mais Pininfarina n’a pas pour autant attendu le XXIe siècle pour se faire un nom sur le rail. Ses spécialistes fournissaient déjà en 1987 l’habillage du Treno ETR 500 AnsaldoBreda à FS (les chemins de fer italiens), du Shuttle, qui relie la France et l’Angleterre, en 1992. Et en 1991, pour les CFF, la locomotive RE 460, souvent surnommée la «Lok 2000». La carrosserie de cette machine, griffée «Pininfarina», avait à l’époque largement dépassé les limites de la vocation esthétique et permis l’homologation de 119 engins pour rouler à 200 km/h. Au moins jusqu’en 2035!

Depuis plus d’un siècle, la compagnie MOB (Montreux Oberland bernois) promène les vacanciers, dont la majorité vient de Chine. Photo: Valentin Flauraud/VFLPIX.com

Vue frontale sur le paysage

Ce rayonnement de la firme transalpine sur le marché ferroviaire se poursuit, comme le démontre la commande de MOB, confirmée en septembre 2016. «Nous avons été confrontés à de nouveaux standards de sécurité. Ils n’ont bien sûr pas manqué de limiter notre liberté de création. Sans que nous perdions pour autant notre volonté de faire de beaux objets, en dépit d’obstacles techniques ou réglementaires. Tel est le sel de notre activité de créateur», témoigne le directeur des projets design, Alfredo Palma.

L’inspiration de Pininfarina a en outre intégré quelques atouts que les clients ne manqueront pas de mettre en avant. «Les nouvelles normes de sécurité ont imposé un changement de la position du mécanicien, en tête du convoi. Mais il a été possible de maintenir une large baie vitrée au-dessus de lui. Nos voyageurs pourront dès lors apprécier une vue proprement frontale sur les paysages», se félicite le directeur du MOB, Georges Oberson. Les spécificités des fenêtres des futurs trains permettent, en plus, d’éviter tout effet de reflet ou de réverbération sur les photos prises par les passagers. Des détails décisifs pour continuer de rivaliser avec des concurrents tel Glacier Express, dont les trains relient Zermatt à Saint-Moritz, via le col de l’Oberalp, à plus de 2030 mètres d’altitude et près de la source du Rhin.

Forte croissance en Corée

Cette concurrence n’intimide pas pour autant le MOB. La compagnie vaudoise confirme ses capacités de croissance depuis de nombreuses années, avec un chiffre d’affaires en hausse de 65% entre 2000 et 2018. Sa clientèle est constituée à 85% de vacanciers, dont près de la moitié vient de loin: en majorité des citoyens chinois, suivis de Français et d’Indiens. «Les plus fortes hausses de la demande sont toutefois observées en Corée du Sud et en Thaïlande. Après dix ans de lutte contre les effets d’un franc trop fort sur le marché allemand, nous accueillerons en outre 6000 passagers de Bavière et du Bade-Wurtemberg en juin, juillet et août», se réjouit Georges Oberson. (Le Matin Dimanche)