Éditorial - Le mirage de l’après-Covid

«Nous ne nous réveillerons pas, après le confinement, dans un nouveau monde; ce sera le même, en un peu pire.» Voilà ce que prophétisait Michel Houellebecq en mai 2020 dans une lettre ouverte adressée à France Inter. Il semblerait qu’il ait vu juste. Loin du «monde d’après» qu’a laissé entrevoir la première vague épidémique du Covid – des villes repensées, une grande prise de conscience écologique et solidaire – les réponses de 1200 lecteurs de «24 heures» et de la «Tribune de Genève» dessinent un avenir terriblement banal.

Il s’agit d’une simple prise de température, et non d’un sondage représentatif de l’opinion des populations vaudoise et genevoise. Mais les réponses donnent la mesure des changements d’habitudes que nous sommes réellement prêts à assumer. Seules 6% des personnes ayant répondu au questionnaire ont changé leurs modes de déplacement et de consommation à long terme pour les rendre plus écologiques.

Le semi-confinement n’a été qu’une très brève parenthèse. Faire ses courses chaque semaine chez de petits producteurs? Rouler à vélo sur des routes saturées? Pour la plupart des foyers, conserver ces habitudes une fois les contraintes habituelles revenues s’est tout simplement révélé impossible. Dans ces conditions, les grands changements de société imaginés pour l’après-Covid paraissent bien lointains.

Le questionnaire et l’analyse des réponses ont été élaborés par quatre étudiants de l’Université de Lausanne et de l’EPFL, en collaboration avec deux chercheuses et deux journalistes. Une manière de dresser un pont entre la science et le grand public, mais aussi de donner la parole à quelques représentants de cette «génération Covid» qui a payé le prix fort de la pandémie.

