Hockey sur glace – Le miracle n’a pas eu lieu aux Vernets Les Genevois, avec leur nouvel entraîneur, se sont bien battus mais le champion zougois s’impose en prolongation (3-4). Christian Maillard Genève

Le but de Marc-Antoine Pouliot n’a pas suffi à Genève pour décrocher un résultat positif. Eric-Lafargue

Comme l’avait déclaré la veille Jan Cadieux, qui a succédé derrière le banc à Pat Emond, il n’avait pas de baguette magique. S’il n’y a pas eu de grosse révolution de palet, son équipe a toutefois failli battre Zoug. Il s’en est fallu de quelques secondes. Mais le résultat reste le même. GE Servette s’est incliné en prolongation…

Une occasion, un tir et un but: cela ne pouvait pourtant pas plus mal commencer pour les les Aigles et Sandro Zurkirchen, venu renforcer les Grenat dans la cage alors que Gauthier Descloux est toujours blessé et Stéphane Charlin jugé encore trop «juste» par le nouveau coach. Le portier expérimenté de Kloten a encaissé ce premier but après 2’14’’ entre les jambes à la suite d’un bel effort de la quatrième ligne des Zougois et de Luca De Nisco. La poisse. Mais une fois qu’il s’est bien mis dans la peau d’un Aigle, l’ex-gardien de Lausanne et de Lugano a réalisé des arrêts importants qui ont permis à ses nouveaux copains d’y croire jusqu’au bout face aux Zougois.

Prolongation arrachée

Pris à froid, les Aigles, qui récupéraient Tanner Richard, ont réagi, en ajoutant progressivement de l’intensité dans leur jeu. On ne peut pas leur reprocher leur volonté d’aller de l’avant et de se sortir de cette impasse. Les joueurs se sont créé autant d’occasions qu’avant devant la cage, mais quelle difficulté à faire trembler ces filets. Rien de bien nouveau depuis les derniers matches et le changement d’entraîneur.

Le champion de Suisse, plus réaliste, en a donc profité pour inscrire le deuxième but comme à l’entraînement au terme d’une belle action entre Lino Martschini et Reto Suri (35e). Mais c’est peut-être ce but qui a eu l’effet de rallumer la flamme d’une équipe qui semble avoir encore la foi. Onze secondes ont suffi à Marc-Antoine Pouliot d’exploiter un service de Simon Le Coultre pour entretenir l’espoir d’un renversement de situation.

C’est ensuite Valtteri Filppula, revenu en pleine confiance après ses rencontres avec la Finlande, qui a trouvé la solution en power-play pour égaliser (46e), profitant du coup d’œil d’Henrik Tömmernes qui joue tout autant qu’avec Pat Emond. Il a besoin de ça! Et alors que Yannick Zehnder semblait avoir marqué le but victorieux (55e), le miracle a eu lieu. Les Servettiens qui ont vidé toutes leurs cartouches en fin de rencontre ont obtenu la prolongation à 16 secondes du coup de gong. Mais malheureusement pour les Genevois, il a manqué la victoire, Marco Müller jouant les rabat-joie à une minute de la fin…

GE Servette - Zoug 3-4 ap (0-1 1-1 2-1) Afficher plus Les Vernets. 5681 spectateurs. Arbitres: MM. Hebeisen, Dipietro; Wolf et Obwegeser. Buts: 3e De Nisco 0-1, 35e (34’21’’) Suri (Martschini) 0-2, 35e (34’32’’) Pouliot (Le Coultre) 1-2, 46e Filppula (Tömmernes/5 c 4) 2-2, 55e Zehnder 2-3, 60e (59’44’’) Pouliot (Winnik) 3-3, 64e Müller 3-4. GE Servette: Zürkirchen; Karrer, Tömmernes; Völlmin, Le Coultre; Jacquemet, Maurer; Smons; Smirnovs, Filppula, Winnik; Moy, Jooris, Vermin; Pouliot, Richard, Vouillamoz; Antonietti, Berthon, Riat; Patry. Entraîneur: Jan Cadieux. Zoug: Hollenstein; Schlumpf, Hansson; Gross, Djoos; Cadonau, Kreis; Wüthrich; Martschini, Kovar, Suri; Klingberg, Lander, Bachofner; Allenspach, Müller, Zehnder; Hofer, Leuenberger, De Nisco. Entraîneur: Dan Tangnes. Pénalités: 2 x 2’ contre GE Servette. 5 x 2’ contre Zoug. Notes: GE Servette sans Descloux, Rod, Mercier, Tanner, Miranda, Cavalleri (blessés), Shyanov, Vatanen (surnuméraires), Nils Sejejs ni Nauris Sejejs (Swiss League). Sandro Zurkirchen sort de sa cage (58’09’’) au profit d’un sixième joueur de champ jusqu’à la fin. Temp-mort: GE Servette (59’11’’).

Christian Maillard est journaliste à Sport-Center depuis 2018. Polyvalent, il couvre notamment les matches de hockey et de ski alpin. Il a reçu le Prix Pierre Chany en 2001 récompensant un article sur le Tour de France. Auparavant, il a travaillé 3 ans à La Côte, 23 ans au Matin et 5 ans à La Tribune de Genève. Plus d'infos @ChrisMa18247696

