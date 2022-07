Argentine – Le ministre de l’Économie annonce sa démission Martin Guzman a annoncé ce samedi via Twitter sa démission. Le désormais ex-ministre argentin de l’Économie a été le principal artisan du refinancement de la dette argentine avec le FMI en mars dernier.

Le ministre argentin de l’Économie Martin Guzman, principal artisan de l’accord avec le FMI en mars dernier sur le refinancement de la dette argentine, a annoncé samedi sa démission, après deux ans et demi en fonction.

«Je vous écris pour vous présenter ma démission du poste de Ministre de l’Économie de la Nation, dont vous m’avez honoré depuis le 10 décembre 2019», a déclaré Martin Guzman dans une lettre au président (centre-gauche) Alberto Fernandez, invitant le chef de l’État à désigner un successeur.

Martin Guzman, un économiste de 39 ans, ancien élève et proche du Nobel d’Économie Joseph Stiglitz, avait été en première ligne des négociations avec le Fonds monétaire international (FMI) pour restructurer la dette argentine de près de 45 milliards, legs d’un prêt de 57 milliards de dollars contracté en 2018 par le précédent gouvernement du libéral Mauricio Macri -le prêt le plus important de l’histoire du Fonds. L’accord entre l’Argentine, 3e économie d’Amérique latine, et le FMI prévoit une série de mesures macro-économiques pour maîtriser l’inflation chronique du pays (50,9% en 2021, 60,7% sur les douze derniers mois) et réduire son déficit budgétaire (3% du PIB en 2021) jusqu’à l’équilibre en 2025. Le tout sous suivi régulier du Fonds.

Le FMI avait jusqu’ici donné son aval aux orientations macro-économiques de l’Argentine depuis l’accord, mais le ministre Guzman était régulièrement mis en cause par l’aile gauche péroniste de la coalition gouvernementale, incarnée par la vice-présidente (et ex-cheffe de l’État de 2007 à 2015) Cristina Fernandez de Kirchner. Cette frange reprochait au ministre un excès de zèle dans la maîtrise du déficit budgétaire, et de l’émission monétaire, quand l’heure et les conditions de l’Argentine, avec 37% de pauvreté, demanderaient, selon cette vision, davantage de largesses sociales.

Le ministre avait à plusieurs reprises regretté les mauvais signaux transmis aux marchés par ces dissonances au sein de la coalition gouvernementale. Et il y revient dans sa lettre de démission, estimant que pour son successeur, «il sera primordial de travailler à un accord politique au sein de la coalition gouvernementale». À l’avenir, affirme encore Martin Guzman, «il sera essentiel de continuer à renforcer la cohérence macroéconomique, comprenant les politiques budgétaire, monétaire, de financement, de taux de change et d’énergie.»

