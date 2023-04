Assistance au suicide – Le Ministère public recourt contre l’acquittement du médecin d’Exit Pierre Beck avait été blanchi par la justice genevoise après avoir aidé une octogénaire en bonne santé à mourir. Le Tribunal fédéral tranchera. Théo Allegrezza

Le Tribunal fédéral aura, à nouveau, le dernier mot. Le Ministère public genevois a décidé de recourir contre la décision prise en février par la Cour de justice genevoise d’acquitter Pierre Beck, l’ancien vice-président d’Exit Suisse romande, a rapporté jeudi la «RTS».

Le médecin était poursuivi pour avoir prescrit une substance létale – du pentobarbital – à une octogénaire en bonne santé qui souhaitait mourir en même temps que son mari gravement malade. Elle avait mis fin à ses jours en même temps que son époux, en avril 2017.

Le début d’une longue saga judiciaire. En 2018, la justice genevoise condamne Pierre Beck pour infraction à la loi sur les produits thérapeutiques. Une décision annulée par le Tribunal fédéral. Mais la plus haute juridiction du pays demande aux juges genevois de rejuger la cause sous l’angle d’une éventuelle infraction à la loi sur les stupéfiants, dont les règles sont plus strictes que la loi sur les médicaments, réservée aux actes médicaux.

Cette fois, la justice genevoise estime que celle-ci ne s’applique pas en la matière. Et Pierre Beck est acquitté.

Pénalement répréhensible?

Le Ministère public genevois se demande toutefois si, en matière d’aide au suicide, le seul instrument légal applicable est l’article 115 du Code pénal, qui sanctionne l’assistance poussée «par un mobile égoïste». Or cette disposition «permettrait à certains médecins de fournir une assistance au suicide, par conviction personnelle et de manière rapide et très régulière, à peu près dans n'importe quelle situation, y compris à des personnes en parfaite santé», estime le parquet, ainsi qu’il l’a expliqué à la RTS.

Au Tribunal fédéral de dire, désormais, si aider une personne en bonne santé à se suicider est pénalement répréhensible.

