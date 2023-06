Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + +

Justice genevoise – Le Ministère public fait appel contre l’acquittement de Tariq Ramadan Le mois dernier, l’islamologue accusé de viol sur une femme en 2008, avait été acquitté devant le Tribunal correctionnel. Fedele Mendicino

Le procès pour viol de l’islamologue Tariq Ramadan s’est tenu le mois dernier à Genève devant le Tribunal correctionnel. LAURENT GUIRAUD

Nouveau rebondissement dans l’affaire Tariq Ramadan. La «Tribune de Genève» a appris que le Ministère public genevois a fait une annonce d’appel le 30 mai contre l’acquittement de l’islamologue jugé le mois dernier par le Tribunal correctionnel. Me Robert Assaël, un des avocats de la plaignante, accusant Tariq Ramadan de viol, avait déjà annoncé son appel à l’issue de la lecture du jugement en mai.

Rappelons qu’elle raconte qu’en 2008 Tariq Ramadan, après plusieurs échanges sur les réseaux sociaux, lui a proposé d’aller boire un café dans l’hôtel près de la gare Cornavin. Le soir du 28 octobre 2008, ils se voient et discutent dans une salle de l’établissement hôtelier de la rue de Lausanne. La femme, âgée alors d’une quarantaine d’années, affirme que leur discussion a été interrompue à un moment donné par le réceptionniste, qui les invite à quitter les lieux.

Ils montent dans la chambre de Tariq Ramadan pour continuer à bavarder. Ce dernier déclare être monté seul. Brigitte, selon lui, aurait ensuite frappé à sa porte. Elle l’accuse de l’avoir poussée sur le lit et de l’avoir giflée et agressée sexuellement plusieurs fois, avant qu’elle ne quitte la chambre au petit matin.

Cette version contestée par Tariq Ramadan n’a pas convaincu les juges de première instance le mois dernier. Face aux «positions antagonistes entre la plaignante et le prévenu, l’absence de preuves, la pauvreté des témoignages et les messages figurant à la procédure», les trois magistrats n’ont pas été en mesure de se forger l’intime conviction de la culpabilité de l’islamologue.

Contacté, Me Assaël salue cet appel du Ministère public: «C’est bien sûr une bonne nouvelle. Ainsi, le Ministère public, qui représente la société, marque son désaccord face à ce jugement inique qui viole le droit. Le Tribunal correctionnel n’a pas dit que le viol n’a pas été perpétré, mais qu’il y a un doute. C’est donc un acquittement par la petite porte qu’il a prononcé . Cela étant, je me battrai, avec Me Zimeray, jusqu’au bout pour que la victime, femme courageuse et digne, qui n’avait aucun intérêt mentir, soit entendue et écoutée et que la vraie vérité éclate.»

