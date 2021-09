Drame dans le canton de Lucerne – Le Ministère public demande la mise en détention de sept personnes Un homme âgé de 20 ans a été tué ce samedi lors d’une rixe à Geuensee. Une mise en détention provisoire pourrait être ordonnée. L’enquête est toujours en cours.

Les sept personnes concernées sont six hommes et une femme. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Alexandra Wey

Le Ministère public lucernois demande la mise en détention provisoire de sept personnes après la rixe mortelle qui a coûté la vie à un homme âgé de 20 ans samedi à Geuensee (LU). L’enquête se poursuit.

Les sept personnes concernées sont six hommes et une femme. Il s’agit de cinq Syriens, un Suisse et un Irakien, a indiqué Simon Kopp, porte-parole du Ministère public, à l’agence Keystone-ATS, confirmant une information de blick.ch. Une de ces personnes est actuellement hospitalisée.

La victime est un Kosovar âgé de 20 ans. L’altercation s’est produite samedi vers 19h15 à Geuensee.

