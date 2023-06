Ville de Genève – Le Ministère public classe l’affaire des marteaux-piqueurs Le procureur général estime que les associations ont «arraché» à Frédérique Perler son assentiment pour dégrapper la chaussée. Aucune condamnation n’est prononcée. Théo Allegrezza

La justice referme l’affaire des marteaux-piqueurs. Aucune condamnation ne sera prononcée contre les protagonistes du dégrappage de la chaussée aux Pâquis. Un an après les faits, le Ministère public a rendu le 15 juin une ordonnance de classement, comme l’a rapporté «Léman Bleu», dans laquelle il exonère également Frédérique Perler d’une éventuelle responsabilité pénale.

Fin mai, le Conseil d’État, autorité de surveillance des communes, avait également renoncé à ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre de la conseillère administrative de la Ville.

Amende et remise en état

Prise dans une tempête politique et médiatique, Frédérique Perler avait reconnu avoir commis «une erreur d’appréciation» en donnant son accord oral aux associations Survap et actif-trafiC. Un assentiment certes «critiquable», mais qui «lui a été extorqué par les organisateurs sur une base mensongère», considère le procureur général Olivier Jornot. La magistrate écologiste était visée par trois dénonciations pénales, dont une émanant du député et conseiller municipal MCG Daniel Sormanni.

Dans le cadre de cette procédure, le Ministère public a entendu, en qualité de prévenus, sept militants ayant participé de près ou de loin au dégrappage. Ils ne seront pas condamnés, le Conseil administratif ayant décidé de retirer la plainte qu’il avait déposée pour dommage à la propriété. En échange, Survap et actif-trafiC avaient dû s’acquitter des frais de remise en état de la chaussée (pour un montant de 3800 francs), ainsi que d’une amende de 2000 francs.

Le Ministère public aurait pu poursuivre d’office cette infraction en cas de «dommage considérable», mais le préjudice doit pour cela dépasser 10’000 francs, selon la doctrine et la jurisprudence.

