Lettre du jour – Le milliard de la cohésion

Genève, 3 octobre

Nos parlements ont approuvé la deuxième contribution de 1,3 milliard de francs destinée à l’élargissement de l’UE, sans contrepartie, sans conditions précises. Ce geste de grandeur n’améliorera pas nos relations avec L’UE et n’élèvera pas le respect accordé à notre pays, car ce paiement est perçu à tort comme un dû. Dans ce rapport de force permanent, l’UE reviendra toujours avec de nouvelles demandes.

C'est grâce au travail acharné et à l'intelligence de son peuple, grâce à son indépendance et à ses bonnes relations avec tous les pays du monde que la Suisse a construit sa prospérité.

À l’opposé, l’UE est une énorme machine à redistribuer l’argent. L’unique souci du régime élitaire de Bruxelles est donc de soutirer de l’argent à ceux qui en ont encore. Le peuple suisse doit-il payer un tribut comme jadis les nations soumises le faisaient face aux nations dominantes? Est-ce que nos politiciens acceptent que les plus performants et les plus travailleurs payent afin que les fonctionnaires de l’UE jouissent des privilèges, immunités, exemptions et autres facilités?

Il faut rappeler que les Accords bilatéraux I appliqués depuis vingt ans offraient les mêmes facilités d’accès au marché suisse pour les Européens qu’au marché uni pour les Suisses. D’ailleurs, la balance commerciale est favorable aux Européens, en plus de 350’000 frontaliers travaillant sur notre territoire.

Emilian Koller

