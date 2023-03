Vendanges en Suisse – Le millésime 2022 répare le précédent Températures élevées, faibles précipitations, absence de gel et de grêle ont favorisé une vendange quantitative et qualitative. Cécile Collet

La récolte vaudoise a atteint 27 millions de litres, contre 19 en 2021. Et la surface viticole vaudoise a augmenté de… 4 hectares! Eric Roset/Edipresse

On se souvient du difficile millésime 2021, où les litres de pluie ont mis en péril les litres de vin. Celui de 2022 est tout différent: quantité et qualité sont au rendez-vous, communique ce jeudi l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).

La récolte a atteint 99 millions de litres de vin, soit quelque 33 millions de litres de plus (+63%) qu’en 2021 et 9 millions de litres de plus (+10%) que la moyenne des dix dernières années. On ne déplore quasi pas de dégâts liés au gel et à la grêle. Et la sévère sécheresse estivale – compensée par de bons systèmes d’irrigation et par la pluie de fin août – a dopé les valeurs de sucre dans le raisin et facilité la lutte contre les maladies, promettant un excellent millésime.

Vingt-sept millions de litres et 4 hectares pour Vaud

Les régions viticoles suisses ne sont pas égales. La Suisse romande et ses 78 millions de litres enregistrent 63% de plus que 2021 (comme la moyenne suisse). Le canton de Vaud en particulier a encavé 27 millions de litres, contre 19 en 2021 (+70%). En Suisse italienne (5 millions de litres), la différence n’est que de 8%, quand elle est de 94% en Suisse alémanique (de 8,1 millions à 15,8 millions de litres).

En termes de surface viticole, le vignoble suisse a perdu 20 hectares en 2022, tandis que le canton de Vaud en a gagné 4, pour atteindre 3787 hectares.

Cécile Collet est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2010. Elle couvre en particulier l'actualité viticole et gastronomique. Elle est aussi coresponsable de la rubrique Portraits. Plus d'infos @CcileCol

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.