États-Unis – Le militaire inculpé pour la fuite de documents secrets reste en détention La justice américaine a maintenu vendredi en détention provisoire le jeune militaire inculpé il y a un mois pour avoir diffusé des documents secrets qui ont mis Washington dans l’embarras.

Photo d’illustration créée le 13 avril 2023 montrant Jack Teixeira, suspecté d’être à l’origine de fuite de documents confidentiels américains. AFP

Jack Teixeira, jeune recrue de la Garde nationale aérienne âgé de 21 ans, a comparu devant un tribunal de Worcester, dans l’État du Massachusetts (nord-est), où ses avocats ont réclamé en vain sa remise en liberté en attendant son procès. Le tribunal a estimé que; compte tenu de sa dangerosité supposée, il devait rester en détention provisoire.

Les images de son arrestation par la police fédérale (FBI), le 13 avril à l’extérieur de sa maison familiale à Dighton, au sud de Boston, avaient fait le tour du monde, quelques jours après les révélations de ces fuites dans la presse américaine.

En poste sur une base du Cape Cod, près de Boston, où il occupait un rôle de spécialiste en informatique et communication, il est accusé d’avoir publié des informations classifiées sur un groupe de discussion du réseau social Discord, qui ont circulé par la suite sur d’autres réseaux sociaux.

Les documents secrets ont révélé les inquiétudes des services de renseignements américains quant à la viabilité d’une contre-offensive ukrainienne contre les forces russes. Ils suggèrent aussi que Washington collecte des renseignements sur ses plus proches alliés, notamment Israël et la Corée du Sud.

Signalements

L’affaire a mis Washington dans l’embarras et soulevé des questions sur de possibles failles de sécurité, alors que le jeune militaire disposait d’une habilitation secret-défense, lui permettant un accès à ces informations sensibles, malgré son faible grade.

D’après des documents versés à la procédure judiciaire par les procureurs représentant l’État, l’US Air Force avait signalé plusieurs fois le comportement suspect de Jack Teixeira. En septembre et octobre 2022, il avait été surpris prenant «des notes sur des informations classifiées», ou, en janvier 2023 en train de consulter des contenus liés «au secteur du renseignement», sans lien avec son «occupation principale».

Pour obtenir son maintien en détention, les procureurs ont aussi argué de sa dangerosité, suggérant que le jeune homme pouvait encore accès à des documents secrets et que «des États hostiles pourraient lui offrir un refuge et tenter de faciliter son évasion», une hypothèse relevant de la «spéculation» selon les avocats du militaire.

Les procureurs ont souligné que Jack Teixeira avait proféré des menaces sur les réseaux sociaux et qu’il gardait de nombreuses armes aux domiciles de ses parents séparés. Il a été inculpé pour «conservation et transmission non autorisées d’informations relatives à la défense nationale», et «retrait et conservation non autorisés de documents ou de matériels classifiés». Il encourt à ce stade 25 ans de prison.

