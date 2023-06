États-Unis – Le militaire inculpé pour la fuite de documents secrets plaide non coupable Inculpé pour avoir fait fuiter des documents confidentiels relevant de la Défense nationale, Jack Teixeira, le jeune militaire a plaidé non coupable mercredi.

Les documents secrets avaient notamment révélé les inquiétudes des services de renseignement américains quant à la viabilité d’une contre-offensive ukrainienne contre les forces russes. AFP

Le jeune militaire américain inculpé pour avoir fait fuiter des documents confidentiels, notamment sur la guerre en Ukraine, dans un forum en ligne a plaidé mercredi non coupable.

Jack Teixeira, 21 ans, recrue de la Garde nationale aérienne, avait été arrêté en avril. En poste sur une base de Cape Cod, près de Boston, où il occupait un rôle de spécialiste en informatique et communication, il est accusé d’avoir publié des informations classifiées sur un groupe de discussion du réseau social Discord, qui ont circulé par la suite sur d’autres réseaux sociaux.

Il doit faire face à six chefs d’inculpation pour détention et diffusion d’informations relevant de la défense nationale. Chacun d’eux est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison. Le jeune homme a comparu mercredi devant un juge à Worcester, dans l’État du Massachusetts, et a plaidé non coupable selon des documents judiciaires.

Embarras

Son avocat a demandé à ce qu’il soit libéré dans l’attente du procès, ce que le magistrat a refusé. Les images de l’arrestation de Jack Teixeira par la police fédérale à l’extérieur de sa maison familiale avaient fait le tour du monde, quelques jours après les révélations de ces fuites dans la presse américaine.

Les documents secrets avaient notamment révélé les inquiétudes des services de renseignement américains quant à la viabilité d’une contre-offensive ukrainienne contre les forces russes. Ils suggéraient aussi que Washington collecte des renseignements sur ses plus proches alliés, notamment Israël et la Corée du Sud.

L’affaire a mis Washington dans l’embarras et soulevé des questions sur de possibles failles de sécurité, car le jeune militaire disposait d’une habilitation secret défense lui permettant un accès à ces informations sensibles malgré son faible grade.

