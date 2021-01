Football – Le Milan AC champion d’hiver corrigé Le Milan AC a été étrillé par l’Atalanta à San Siro (0-3). Zlatan Ibrahimovic et ses coéquipiers ne doivent leur titre honorifique qu’au nouveau match nul de l’Inter à Udine (0-0). Sport-Center

Zlatan Ibrahimovic peut grimacer: la forme de son Milan n’est pas idéale malgré son titre de champion d’hiver.. (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP) AFP

L’AC Milan, malgré une déroute à domicile contre une fringante Atalanta Bergame (0-3), a décroché samedi le titre honorifique de champion d’hiver en préservant à l’issue de la phase aller deux longueurs sur l’Inter Milan, accrochée par l’Udinese (0-0).

Le club rossonero vire en tête à mi-parcours pour la première fois depuis dix ans, lors de la saison 2010/11, saison qui est aussi celle de son 18e et dernier scudetto. S’il est purement honorifique, ce titre vient saluer le redressement des Milanais depuis un an, avec l’équipe la plus jeune de la Serie A en moyenne d’âge, conduite par un tuteur affamé à près de 40 ans, Zlatan Ibrahimovic.

Deux défaites en trois semaines

La lourde défaite samedi contre l’Atalanta, rayonnante à San Siro où elle disputait la saison dernière ses matches de Ligue des champions, vient toutefois rappeler à quel point il sera difficile de conserver cette première place inattendue. Les Milanais, longtemps invaincus, ont concédé en effet leur deuxième défaite en moins de trois semaines, après le revers contre la Juventus (1-3).

Toujours handicapée par quelques absences importantes, dont son meneur turc Hakan Cahlanoglu (coronavirus), l’AC Milan est restée muette pour la première fois de la saison en championnat. Plus inquiétant: les occasions ont été assez rares, même si Zlatan Ibrahimovic fut près d’égaliser (41e) et si la recrue Mario Mandzukic aurait aussi pu marquer juste après son entrée en jeu (70e).

La Roma marque dans les arrêts de jeu

Seule consolation pour Milan: l’Inter a – encore – manqué l’occasion de lui chiper la première place en ne réussissant pas à s’imposer à Udine. L’équipe d’Antonio Conte, pourtant regonflée à bloc par sa victoire sur la Juventus (2-0) le week-end dernier, confirme ses difficultés à l’extérieur, avec deux points lors des trois derniers déplacements.

Lautaro Martinez (23e), Nicolo Barella d’une superbe volée (29e) et Achraf Hakimi (76e) ont pourtant eu au bout du pied le but qui aurait offert le titre de champion d’hiver. De quoi énerver Antonio Conte, exclu en fin de match.

La Roma, elle, a arraché trois points précieux contre La Spezia en toute fin de match grâce à un but de son capitaine Pellegrini dans les arrêts de jeu. Le dernier acte d’un match un peu fou (4-3).