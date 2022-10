Guide gastronomique – Le Michelin étoile deux nouveaux chefs genevois Le Guide rouge accorde un premier macaron à l’Atelier Robuchon ainsi qu’à la Micheline. Jérôme Estebe

Et hop: une étoile pour Andrés Arocena de la Micheline aux Eaux-Vives. LUCIEN FORTUNATI

Chouette! Genève vient juste de rafler deux nouvelles étoiles au Michelin. Le Guide rouge présentait ce lundi les nouveaux élus de son édition suisse 2023, lors d’une cérémonie bien pomponnée à l’École hôtelière de Lausanne. L’Atelier Robuchon, niché dans le palace flambant neuf le Woodward sur le quai Wilson, et La Micheline, sise à la Gare des Eaux-Vives, ont décroché leur premier macaron. Leurs chefs respectifs, Olivier Jean et Andrés Arocena, font partie des 29 cuisiniers et une cuisinière fraîchement étoilés sous nos cieux helvètes.

Un seul établissement rejoint le club des triple étoilés suisses, qui compte désormais quatre membres. C’est le Memories de Sven Wassmer dans le canton de Saint-Gall. Cinq restaurants confédéraux, dont nul romand, gagnent, quant à eux, un deuxième macaron.

Quid des Bibs?

Outre les étoiles – filantes à l’occasion –, le guide distribue également des «Bibs gourmands», qui signalent des maisons au bon rapport qualité-prix. Cinq nouvelles adresses genevoises écopent de ladite distinction. Il s’agit du Bistrot Dumas, de L’Agape, du Café de la Plage, de Natürlich et de l’Osteria della Bottega. Pour le reste, pas d’avis de tempête à la pointe du lac. Les étoilés – Châteauvieux, Chat Botté, Flacon, Aparté, Tosca, Il Lago, Bayview, Cigalon, Chaumière et Tsé Fung – conservent tous leurs médailles.

Jérôme Estèbe dirige la rubrique culturelle et le supplément du week-end. Il couvre, en particulier, les sujets gastronomiques et œnologiques. Il est titulaire du prix du journalisme local de la Berner Zeitung millésime 2002. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.