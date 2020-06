Pétrole – Le Mexique prêt à aider le Venezuela Le président mexicain a indiqué qu'il pourrait accepter, en cas de besoin, de vendre du pétrole à Caracas, pour des raisons humanitaires.

Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador, le 18 mars 2020 à Mexico. AFP

Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a déclaré lundi que son pays était prêt à vendre du pétrole au Venezuela en proie à des pénuries d’essence, malgré la pression des États-Unis. Le président de gauche a précisé que les autorités vénézuéliennes n’avaient pas demandé l’aide du Mexique. Mais «si elles nous faisaient cette demande et qu’il s’agisse d’un besoin humanitaire, nous le ferions», a-t-il ajouté devant des journalistes lors d’une visite à Xalapa, capitale de l’État de Veracruz (est).

Malgré les énormes réserves en pétrole du Venezuela, la production s’est effondrée. Les habitants sont confrontés à de graves pénuries d’essence, exacerbées par l’impact de la pandémie due au nouveau coronavirus sur l’économie. Le gouvernement du président Nicolás Maduro a récemment limité les subventions de l’État qui, pendant des années, ont permis aux Vénézuéliens de faire le plein de carburant pratiquement gratuitement. L’Iran a envoyé cinq bateaux-citernes de combustibles au Venezuela.

Sanctions américaines

Andrés Manuel López Obrador a écarté le risque éventuel de sanctions américaines en cas de vente de carburant au Venezuela. «Nous ne nous mêlons pas des politiques des autres pays», a-t-il déclaré, ajoutant que les «peuples» avaient le droit à «l’autodétermination». «Personne n’a le droit d’opprimer les autres. Aucune hégémonie ne peut écraser un pays», a-t-il dit.

Washington, qui qualifie le président socialiste Nicolás Maduro de «dictateur» et souhaite sa chute, a imposé des sanctions sur les exportations de brut du Venezuela, ainsi qu’à l’encontre de nombreux responsables gouvernementaux et militaires du pays. Si le Venezuela possède les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde, il ne produit plus qu’environ 622’000 barils par jour, soit un cinquième de son volume d’il y a dix ans, selon l’OPEP.

