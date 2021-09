Conquistadors déboulonnés – Le Mexique glorifie son passé indigène À l’occasion des 500 ans de la conquête espagnole, le pays célèbre l’Empire aztèque et ses peuples autochtones. Un événement qui ravive le débat sur l’identité des Mexicains. Diego Calmard, Mexico

Des Mexicains issus des peuples indigènes participent au spectacle commémorant la chute de Tenochtitlán face aux conquérants espagnols, sur le Zócalo à Mexico, le 13 août 2021. AFP

Elle semble défier la cathédrale et le palais du gouvernement. Plantée sur le Zócalo, la place centrale de Mexico, se dresse une pyramide de 16 mètres, maquette du Templo Mayor, le centre politique et religieux des Aztèques (les Mexicas). Dans la rue, des guirlandes de lumières dessinent un calendrier aztèque ou le dieu Quetzalcóatl, le serpent à plumes. En ce mois d’août, le pays commémore les 500 ans de sa conquête par les Espagnols.

Spectacle son et lumière sur la pyramide représentant le Templo Mayor, le centre politique et religieux des Aztèques. Mexico, le 13 août 2021. AFP

À la nuit tombée, une voix donne le ton d’un spectacle son et lumière projeté sur la pyramide. «Ce temple est mémoire, c’est la maison des seigneurs de l’eau et de la guerre, ils sont le présent de la vie et de la mort.» Un dessin animé raconte les couleurs de la fierté: les Mexicas qui bâtissent la capitale Tenochtitlán sur le lac Texcoco, telle une Venise mésoaméricaine. Puis l’arrivée des Espagnols; la guerre et la victoire des conquistadors.