Immigration – Le Mexique empêche le passage d’une caravane de migrants Un groupe de 300 migrants en provenance d’Amérique du Sud a été stoppé par des gardes nationaux mexicains dans le sud du pays.

Des migrants guatémaltèques de retour à Guatemala City après leur déportation depuis le Mexique le 26 août. AFP

Une caravane de quelque 300 migrants, la majorité provenant d’Amérique centrale, a été arrêtée lundi dans le Chiapas, sud du Mexique, alors qu’elle tentait de gagner la frontière avec les États-Unis, selon la police.

Ce groupe, composé en majorité de Guatémaltèques, Honduriens, Salvadoriens et quelques Haïtiens, a été stoppé dans sa marche vers la frontière par un imposant dispositif de gardes nationaux, selon un rapport de la police de l’État du Chiapas. Des agents de l’immigration mexicaine ont alors contrôlé ces migrants, femmes et enfants compris, avant d’arrêter 80 d’entre eux.

Selon des vidéos de médias locaux, des migrants ont jeté des pierres aux gardes nationaux qui les bloquaient sur la route.

Deux agents soupçonnés de violence mis à pied

Ce groupe de migrants, comprenant initialement 700 personnes, était parti samedi de Tapachula, à la frontière avec le Guatemala. Mais après plusieurs confrontations avec la police, plusieurs d’entre eux, essentiellement des familles, ont préféré renoncer à leur voyage. Ceux qui ont pu échapper aux contrôles policiers se sont réfugiés auprès de communautés implantées dans cette zone avant de se regrouper pour reprendre leur chemin.

L’Institut national des migrations a par ailleurs indiqué avoir mis à pied deux de ses agents vus sur une vidéo en train de frapper des migrants faisant partie de cette caravane partie samedi.

Plus de 27’500 membres des forces armées déployés

Une autre caravane de quelque 200 migrants était partie lundi de cette même ville dans le but également de gagner les États-Unis, pour y trouver refuge. Ces caravanes de migrants, dont beaucoup sont mineurs, se sont multipliées depuis l’arrivée au pouvoir du président américain Joe Biden. Le Mexique a déployé plus de 27’500 membres des forces armées sur ses frontières nord et sud pour faire face à ces vagues de migrations.

AFP

