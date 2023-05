États-Unis – Le meurtrier parmi les sept corps découverts en Oklahoma Les 6 personnes, dont 5 adolescents, retrouvées mortes lundi dans une résidence de l’Oklahoma semblent avoir été tuées par balle par un ex-condamné pour viol qui s’est suicidé.

Le faisceau d’indices semble montrer que «Jesse McFadden a assassiné six personnes et s’est ensuite tué», a déclaré à la presse le chef de la police de comté d’Okmulgee, Joe Prentice. «Au-delà de cela, je ne sais pas quel était le cheminement de sa pensée, s’il a prémédité cela, et si c’est le cas, depuis combien de temps», a-t-il ajouté.

Parmi les victimes, figure l’épouse de Jesse McFadden, Holly Guess McFadden, âgée de 35 ans, ainsi que les trois enfants de celle-ci, âgés de 13 à 17 ans. Deux adolescentes amies de la famille, âgées de 14 et 16 ans, ont également été tuées. Elles étaient venues passer la nuit à la résidence des McFadden, indique la chaîne locale Fox 23.

«Monstre»

Selon Joe Prentice, toutes les victimes ont été retrouvées avec au moins un impact de balle dans la tête. Les corps ont été découverts lundi à Henryetta, une petite ville de l’Oklahoma, État rural du sud des États-Unis.

Janette Mayo, la mère de Holly Guess McFadden, a déclaré mardi que sa fille était mariée à un «monstre». «Ma fille aimait ses enfants et oui, elle a épousé l’homme qui les a tués, mais elle s’est laissée berner par son charme», a-t-elle écrit sur Facebook.

Jesse McFadden, 39 ans, avait été condamné pour viol en 2003. Dans une autre affaire, il était aussi accusé d’avoir possédé des images de pédopornographie et d’avoir tenté d’obtenir une relation sexuelle avec une personne mineure. Pour ces faits, il devait comparaître au tribunal lundi, mais ne s’y est jamais présenté, selon des médias.

