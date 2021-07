Fait divers – Le meurtre conjugal plonge un immeuble entier dans l’incompréhension Un homme a tué sa femme de plusieurs balles lundi à Châtelaine, avant de retourner l’arme contre lui. Trois orphelins et des voisins sous le choc. Thierry Mertenat

Genève, le 6 juillet 2021. Un homme et sa femme ont été retrouvés morts par balles lundi en fin d’après-midi dans leur appartement de l’avenue de l’Étang à Châtelaine. MAGALI GIRARDIN

L’immeuble date de 1975. Il se devine de la route de Meyrin et donne sur un chemin, rebaptisé en avenue depuis que l’on construit, juste à côté, le nouveau quartier de l’Étang. Une coopérative d’habitation, celle des cheminots de Genève, plus tard des postiers et des employés de la Confédération. Quatre entrées, 140 appartements, répartis sur dix étages. Celui du 4e porte depuis la nuit de lundi à mardi les scellés du commissariat de police.

Les derniers à avoir refermé la porte derrière eux sont les enquêteurs de la Brigade criminelle, précédés des employés des pompes funèbres. À 22 h 20, lundi soir, deux corps sont extraits du logement et rejoignent le fourgon banalisé qui attend au pied du bâtiment.