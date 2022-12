États-Unis – Le Metropolitan Opera de New York se dit la cible d’une cyberattaque L’institution new-yorkaise a affirmé jeudi être la cible d’une cyberattaque qui a entravé le fonctionnement de ses sites internet, billetterie et centre d’appels.

Bien que les représentations soient maintenues, l’attaque empêche la commande de nouveaux billets. AFP

Le prestigieux opéra de la mégapole américaine des arts et de la culture a indiqué que ses «problèmes de réseau» avaient débuté jeudi. Concrètement, les représentations programmées auront bien lieu mais les commandes de nouveaux billets, les échanges et remboursements ne sont pour l’instant pas possibles, selon le Met Opera.

L’institution, située dans un quartier huppé du nord de Manhattan n’a donné aucune explication sur la nature de l’attaque informatique et n’a pas répondu aux sollicitations de l’AFP.

Une enquête est en cours

Le média spécialisé OperaWire, citant un courrier du directeur général du Met Opera Peter Gelb aux membres de l’institution, précise qu’une enquête est en cours.

Depuis des années, des attaques informatiques s’en prennent aux entreprises, institutions privées et publiques et services gouvernementaux aux États-Unis et dans nombre de pays étrangers. Dernier incident en date en France, l’hôpital de Versailles près de Paris est visé depuis le 3 décembre par une cyberattaque qui l’a contraint à transférer plusieurs patients.

La Chambre des représentants du Congrès à Washington a voté jeudi une loi sur la défense nationale, avec un volet de dizaines de millions de dollars pour doper la cybersécurité.

AFP

