Quelques mois avant sa mort en 2018, Kofi Annan, l’ancien Secrétaire général des Nations Unies, disait: «L’expansion de la démocratie a été l’une des évolutions les plus profondes et les plus positives dont j’ai été témoin au cours de ma carrière.»

Et il est vrai que dans les années 1990 et 2000, les Nations Unies, portées par l’optimisme de la fin de la guerre froide, ont beaucoup œuvré pour la démocratie. Ses États membres s’engageaient en l’an 2000 à «ne ménager aucun effort pour promouvoir et renforcer la démocratie, la bonne gouvernance et l'État de droit aux niveaux national et international». Deux ans plus tard, la Suisse, pays tenu par beaucoup comme un modèle de démocratie, devenait membre de l’organisation.

Mais le vent a tourné, et on est bien loin, en 2023, d’un enthousiasme partagé pour la démocratie au sein des institutions multilatérales. Depuis l’invasion de l’Iraq en 2003 - que Kofi Annan avait qualifiée d’illégale - et le renversement de Mouammar Kadhafi en 2011, de nombreux états soupçonnent que la promotion de la démocratie ne serve surtout à justifier des incursions militaires.

Par ailleurs, les attaques contre le Capitole à Washington en 2021 et le palais présidentiel à Brasilia en janvier dernier, ont montré que des grandes démocraties peuvent vaciller, et la montée des populismes en Europe ou en Inde rappelle que les institutions démocratiques du siècle dernier doivent rapidement s’adapter ou péricliter. Si les sondages montrent que la très grande majorité des peuples aspirent toujours à la démocratie, le niveau réel de démocratie dont jouit le citoyen moyen aujourd’hui est retombé à celui de 1986.

Alors qu’une action concertée est indispensable face aux enjeux de notre temps (crise climatique, migrations, épidémies, inégalités, technologies numériques), l’action multilatérale est aujourd’hui entravée par une polarisation croissante et de fortes divisions idéologiques. Des gouvernements y critiquent ouvertement un ordre international fondé sur ce qu’ils disent être une vision et des normes «libérales».

Le multilatéralisme et la démocratie reposent en effet tous deux sur la confiance, l’égalité et le respect d’un ensemble de règles communes. Il a été démontré que les états démocratiques étaient plus enclins à s’engager dans la coopération internationale dans des domaines allant du commerce à la protection des droits de l'homme, à l’aide humanitaire ou au droit environnemental.

À l’inverse, le multilatéralisme contribue à améliorer les processus démocratiques nationaux en limitant le pouvoir des intérêts particuliers et en protégeant les droits individuels. La participation à des instances internationales permet aussi d’injecter une vision à long terme des défis de notre temps, palliant ainsi le court-termisme de gouvernements confrontés à des cycles électoraux.

Si multilatéralisme et démocratie vont de pair, il faut donc réintroduire la démocratie et le respect des normes établies dans le discours multilatéral. Mais il faut le faire de manière intelligente, constructive et réaliste, sans triomphalisme déplacé ni prêche moralisateur. Il faut y associer pleinement les nombreux pays du Sud, du Botswana au Costa Rica ou à la Malaisie, qui renforcent jour après jour leurs démocraties, mettre en évidence l’importance de la démocratie pour la réalisation de tous les Objectifs de développement durable, se concentrer sur toutes les valeurs et les institutions qui la sous-tendent au-delà des processus électoraux. Voici ce à quoi la Fondation Kofi Annan s’attelle avec ses partenaires à Genève.

Corinne Momal-Vanian Directrice exécutive Fondation Kofi Annan.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.