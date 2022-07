Chaleurs extrêmes – Le mercure grimpe à 37 degrés, Genève souffre La deuxième alerte canicule a été déclenchée hier dans le canton. Aucune restriction d’utilisation de l’eau n’est prévue pour l’instant. Chloé Dethurens Lorraine Fasler Sophie Davaris

Les organismes seront mis à rude épreuve par le nouvel épisode caniculaire de ce début d’été qui se caractérise par la longévité des vagues de chaleur. LAURENT GUIRAUD

Pour la deuxième fois cet été, Genève déclenche l’alerte canicule. Et pour cause: il fera 37 degrés, voire plus, ce mardi dans le canton. Or, couplé à l’absence de précipitations, ce climat brûlant a de lourdes conséquences pour la santé humaine, les cultures, la nature et la faune environnante. Aucune restriction d’eau n’est toutefois prévue pour l’heure, car les ressources sont suffisantes.