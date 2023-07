Températures caniculaires – Le mercure a dépassé les 37 degrés à Genève C’est l’une des températures les plus élevées qu’on ait enregistrées dans le canton. Le nombre de personnes âgées hospitalisées en urgence a augmenté. Antoine Grosjean Nils Gauderlot

Les 37,4 degrés mesurés à Genève ce 11 juillet font partie des dix températures les plus élevées enregistrées depuis 1864. PASCAL FRAUTSCHI

Ce mardi, le thermomètre a atteint des sommets à Genève. Le mercure a dépassé les 37 degrés. Mais si la journée s’est déroulée sous un soleil de plomb, elle s’est achevée sous la grisaille et avec la menace d’un violent orage.

En fin d’après-midi, MétéoSuisse enregistrait 37,4 degrés dans sa station de Cointrin. Ce chiffre entre dans le top 10 des températures les plus élevées mesurées à Genève depuis le début des relevés, en 1864. Fontaines et plans d’eau ont été pris d’assaut, chacun cherchant à se rafraîchir.

Avec ces températures caniculaires, les personnes âgées souffrent particulièrement. Aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), on note une hausse des admissions d’urgence à l’Hôpital des Trois-Chêne, spécialisé en gériatrie. Cependant la chaleur n’est pas seule en cause. Ces patients souffrent en général de plusieurs pathologies et la chaleur ne fait qu’aggraver leur état.

Bien s’hydrater

De plus, comme beaucoup de médecins traitants ou de proches aidants sont partis en vacances, les personnes âgées ont davantage tendance à se tourner vers les services d’urgence. Les HUG ne sont pas encore en mesure de chiffrer cette augmentation des admissions, puisque nous n’en sommes qu’aux premiers jours de fortes chaleurs.

Petit rappel à l’intention des personnes âgées: ne pas oublier de bien s’hydrater, même quand on ne ressent pas la soif, éviter les efforts physiques et rechercher l’ombre. Et à l’intention des autres: n’oubliez pas de prendre des nouvelles de vos parents, connaissances ou voisins âgés vivant seuls.

