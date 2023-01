Crise politique au Pérou – «Le mépris des élites pour le peuple entretient le chaos» La mobilisation contre le gouvernement ne faiblit pas depuis la destitution du président Castillo. Une situation qui illustre les divisions qui rongent ce pays, selon le professeur Marc Hufty. Yannick Van Der Schueren

Des milliers de Péruviens révoltés par l’injustice sociale se dirigent vers Lima pour exiger la démission de la nouvelle présidente Dina Boluarte. Ilave, Puno, 16 janvier 2023. Juan Carlos CISNEROS / AFP

La colère enfle au Pérou. Depuis la destitution de l’ancien président Pedro Castillo le 7 décembre, les manifestations antigouvernementales se multiplient à travers le pays. En cinq semaines, les affrontements avec les forces de l’ordre ont fait au moins 42 morts et des centaines de blessés. Et l’état d’urgence étendu samedi à la capitale et à plusieurs autres régions ne semble pas entamer la détermination des contestataires qui ont le sentiment d’être abandonnés par le pouvoir.