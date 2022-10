Si la Russie de Poutine est passée maître dans l’art d’utiliser le mensonge comme arme de guerre (bombe sale et autres affirmations du genre «c’est celui qui le dit qui l’est»), le procédé, auquel il est fréquemment recouru dans la sphère financière, y obtient de moins bons résultats. Le travestissement de la réalité s’y avère au bout du compte invariablement perdant, car le marché sanctionne tôt ou tard les écarts par rapport à la vérité. Et même plutôt tôt que tard, ainsi qu’en témoigne l’évolution du cours en Bourse de l’entreprise qui s’efforcerait d’enjoliver sa situation ou, faute de mieux, promettrait un avenir plus rose que ne se le figurent ses clients, ses actionnaires et l’opinion publique en général.

L’exemple récent de Credit Suisse est là pour montrer comment les faits finissent toujours par l’emporter. Le groupe n’a certes pas menti, mais repoussé le plus longtemps possible des aveux de faiblesse, ce qui revient pratiquement au même. Or son action (CSGN, chez SIX Swiss Ex) n’a pas attendu les derniers événements pour dévisser. Elle baissait même de manière presque continue depuis mai 2007, la veille de la crise financière.

Mais le cas est loin d’être seul. Un bel exemple, quoique ancien, de ce qui se passe en Bourse lorsqu’on essaie de vendre du rêve, nous est offert par l’aventure Swissair, qui avait longtemps flambé en tant que valeur phare du SMI, avant d’entamer la longue descente qui devait précéder son fatal grounding d’octobre 2001.

Une décennie plus tard, une autre valeur vedette (du SPI cette fois, l’indice des small caps), le groupe pétrolier zougois Petroplus, dont l’entrée en Bourse avait été saluée cinq ans plus tôt par la chroniqueuse du Temps («Petroplus, IPO géante à la Bourse suisse»*), et recommandée à l’achat par des analystes de banque (UBS notamment**), chutait lourdement peu avant sa débâcle finale de 2012.

Comme ceux de Credit Suisse, les dirigeants de ces sociétés avaient longuement tenté de rassurer les investisseurs en en brossant un portrait sinon élogieux du moins annonciateur de lendemains qui allaient chanter. Mais les marchés ne sont pas dupes, et la sanction boursière est venue à chaque fois contredire les affabulateurs.

D’autre mensonges, plus subtils, sont nés de l’envahissement des marchés par les produits de l’ingéniérie financière, prometteurs de rendements élevés sans risque par le truchement notamment de produits structurés de plus en plus sophistiqués, accompagnés de la mention rassurante «à capital garanti». Ces instruments, issus de la combinaison d’une vaste famille d’options et de produits dérivés liés à des actifs sous-jacents, ne mentent certes pas, mais renvoient le risque à la marge du champ des possibles, aveuglant ainsi le souscripteur médusé qui se retrouve à l’occasion Gros-Jean comme devant, dépouillé de tout ou partie de son capital.

Les martingales boursières relèvent de stratégies qui, pour séduisantes qu’elles paraissent, n’ont jamais effacé les risques de perte. Car, nonobstant le «Poutinocchio» de la scène guerrière, les sécurités avancées par les vendeurs de rêves financiers ne font pas le poids devant les évolutions économiques que les marchés finissent toujours par refléter fidèlement.

Marian Stepczynski Afficher plus Chroniqueur économique.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.