Livre gourmand – Le meilleur sommelier écrit une ode au vin et à la vie Enrico Bernardo a quitté ses restaurants pour voyager à travers le monde. Son livre se déguste. David Moginier

Enrico Bernardo lors d’un événement dans les Alpes suisses. Instagram/Enrico Bernardo

Enrico Bernardo n’a pas perdu de son enthousiasme malgré sa carrière fulgurante. Le Lombard avait commencé son parcours en cuisine, devenant même Meilleur jeune cuisinier d’Europe en 1993, avant de bifurquer vers la sommellerie, cette fois en France, comme au Cinq du Georges V parisien, dont il gère la cave. Il remporte tous les concours jusqu’au Graal, Meilleur sommelier du monde en 2004. Puis, en 2006, il crée son propre restaurant, Il Vino, où se succèdent les stars et les étoiles autour des 1500 références de la cave, en ouvre un second, puis lance Goust, cherchant toujours le meilleur accord entre cuisine et vins.

Mais, un jour, il quitte tout pour repartir à travers le vaste monde et y rencontrer des vignerons originaux. De ce long voyage, il a tiré son cinquième livre, sans doute le plus personnel, mélangeant autobiographie et réflexions sur la vie et le vin. Pour celui qui a tout dégusté, jusqu’à un Château Latour 1865, le vin doit être bu avec modestie et émerveillement, pas exhibé comme un trophée de chasse ou conservé comme un coffre-fort. «Je n’ai pas envie que l’excellence devienne banale. Trop fréquenter les grands vins ruine leur intensité et leur persistance.»

«Le vin doit rester charnel, tactile, sensuel.» Enrico Bernardo

Il en parle avec beaucoup d’émotion, de ce breuvage qui «doit rester charnel, tactile, sensuel». Et Enrico Bernardo sait reconnaître le travail des vignerons qui doivent faire tant de choix cornéliens pour rendre au mieux le terroir où leur raisin a poussé. Faut-il tenir compte des modes qui se démodent, comme ces Bordeaux d’il y a une vingtaine d’années où on procédait à un maximum d’extractions avant un déluge de bois, alors qu’aujourd’hui on mise sur l’infusion, la légèreté et la finesse?

Aujourd’hui, «le monde viticole a dépassé le stade […] de l’application d’une recette: il se développe pour lui-même. Le bon sens paysan a retrouvé ses droits: suivre le calendrier lunaire, traiter lorsqu’il y en a besoin et non de façon préventive, vendanger au bon moment, veiller au bon état de son matériel végétal, respecter les singularités locales.» Cette honnêteté retrouvée, cette simplicité recherchée convainquent le sommelier: «Les bons vignerons n’obligent pas leur vigne à vivre la vie qu’ils auraient choisie pour elle ni n’exercent de pression pour obtenir des résultats. Ils lui donnent toute leur affection pour qu’elle puisse croître dans la sérénité.»

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.