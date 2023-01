Insolite – Le meilleur Père Noël du monde vient du Grand Genève Le Père Chalande du Grand Parc d’Andilly, en Haute-Savoie, a remporté les International Santa Claus Winter Games 2023, ce week-end en Norvège. Fabrice Breithaupt

Le Père Noël d’Andilly (assis, au centre) et son équipe ont remporté les Jeux d’hiver internationaux du Père Noël 2023, à Savalen en Norvège. GRAND PARC D’ANDILLY

Le Père Noël du Grand Parc de Noël d’Andilly et du Hameau du Père Noël de Saint-Blaise, deux communes haut-savoyardes situées aux portes de Genève, a gagné les Jeux d’hiver internationaux du Père Noël 2023 (International Santa Claus Winter Games). Il s’agit d’une sorte d’olympiades du Père Chalande, qui se sont déroulées du 5 au 9 janvier, à Savalen en Norvège, non loin de l’ancien site olympique de Lillehammer.



Maurice, c’est le nom de l’acteur jouant l’emblématique personnage, n’était pas seul. Il était accompagné d’autres salariés et bénévoles du célèbre parc de loisirs de France voisine: Xavier le Père Fouettard, Danielle la Grand-Mère Noël, ainsi que Pauline et Estelle, les deux Mères Noël (les sœurs du Père Chalande).



Les Pères Noël se sont notamment affrontés dans des épreuves de course. GRAND PARC D’ANDILLY

Pendant trois jours, l’équipe haut-savoyarde a défié une septantaine de groupes concurrents venus d’Europe et d’Amérique du Nord. Ils se sont affrontés dans des joutes originales: course de traîneaux, course d’obstacles, lancer de sacs de courrier postal ou encore sciage de bois. Le tout face au public.

Et le moins qu’on puisse dire, c’est que les Haut-Savoyards ne se sont pas contentés de participer. En effet, ils se sont imposés et ont remporté la première place au classement général, avec la mention spéciale «coup de cœur». Cela leur a valu un diplôme et une statuette de troll.

Le lancer de sacs de courrier postal faisait aussi partie de la compétition. GRAND PARC D’ANDILLY

Pour les vainqueurs, la satisfaction est d’autant plus grande que «c’était notre première participation à cette épreuve», se félicite Pauline Durieux, responsable communication du Grand Parc d’Andilly, qui incarnait elle-même le rôle de l’une des deux Mères Noël. Elle relève «l’ambiance très bon enfant et chaleureuse» de la compétition, dont c’était cette année la 20e édition.



Cette satisfaction s’ajoute aux résultats record enregistrés en 2022 par le Hameau du Père Noël et le Grand Parc de Noël. Au total, quelque 270’000 personnes ont visité les deux sites.

