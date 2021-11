Prix culinaire – Le meilleur panettone au chocolat du monde est tessinois Le Tessinois Luca Poncini a remporté la médaille d’or lors de la 2e Coupe du monde de panettone catégorie chocolat à Lugano le week-end dernier. Il devance ainsi deux concurrents italiens sur le podium.

KEYSTONE/Pablo Gianinazzi

Le meilleur panettone au chocolat du monde est tessinois. Luca Poncini a remporté la médaille d’or dans cette catégorie lors de la 2e Coupe du monde de panettone, qui s’est tenue à Lugano le week-end dernier.

LIRE AUSSI: Des panettones au levain et cuits au four à bois Abo La Suisse récidive au Prix culinaire Taittinger Abo Gastronomie fédérale Les Mérites culinaires suisses ont misé sur l’honnêteté et le goût Le pâtissier de Maggia (TI) a devancé deux concurrents italiens, a annoncé jeudi l’association suisse des patrons boulangers-confiseurs (SBC). C’est la première fois que le concours du meilleur panettone au chocolat était organisé. Luca Poncini s’était déjà classé troisième lors de la première édition de ce concours, il y a deux ans.

Le concours du meilleur panettone traditionnel a pour sa part été remporté par un autre Transalpin, Salvatore Tortora, de la région de Naples. Les vainqueurs ont été distingués par un jury de maîtres pâtissiers.

Terre de «panettonistes»

Les Suisses du nord des Alpes oublient qu’on trouve dans la partie italophone du pays parmi les meilleurs panettones du monde, avait déclaré en 2019 le boulanger-pâtissier tessinois Bruno Buletti à Keystone-ATS. Pourtant, depuis son appartenance au duché de Milan au cours des XIVe et XVe siècles, le Tessin est toujours resté une «terre de panettonistes», avait ajouté celui qui était cette année membre du jury.

Après deux ans de qualifications nationales, les participants de neuf pays étaient en lice lors de la finale de cette Coupe du monde (Suisse, Italie, France, Espagne, Portugal, États-Unis, Canada, Brésil et Australie). Ils ont dû présenter six panettones de 1 kg chacun, fabriqués à base de levain naturel, de double fermentation et de forme élevée.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.