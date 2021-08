Paléontologie – Le mégalodon était encore plus grand qu’imaginé De nouvelles estimations, menées à partir de ses dents, laissent penser que cet énorme requin superprédateur, aujourd’hui éteint, mesurait une vingtaine de mètres. Nicolas Poinsot

Le mégalodon, ici en image de synthèse, a longtemps régné en maître sur les océans… Jose Antonio Penas/Keystone

C’est un poisson qui ferait presque passer le squale hargneux des «Dents de la mer» pour un petit roquet. Il y a plusieurs millions d’années, les océans abritaient en effet Otodus megalodon, un requin géant proche de Carcharodon carcharias, notre actuel grand requin blanc. Mais en beaucoup, beaucoup plus imposant. Alors que les plus gros requins blancs recensés peuvent atteindre six mètres, le mégalodon, de son côté, mesurait trois fois cette longueur. Au minimum.

Une récente étude menée par le Muséum d’histoire naturelle de Floride avance ainsi que l’animal était probablement plus grand qu’on le concevait jusqu’ici: d’abord estimé à environ 16 mètres, les travaux américains proposent désormais une taille totale de 18, voire de 20 mètres.