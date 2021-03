Nouvelle ère – Le MEG fait sa mue et change de nom Les notions de musée et d’ethnographie sont aujourd’hui remises en question. Un appel à l’imagination des Genevois est lancé. Pascale Zimmermann Corpataux

L’extension du MEG, inaugurée en 2014, est indubitablement d’inspiration «ethnique». On ne la bâtirait probablement pas ainsi aujourd’hui. Laurent Guiraud

Poussiéreux, les musées? Pas tant que ça. Même eux sentent l’air du temps balayer leurs vitrines. L’époque est à la contrition, à la réparation des torts infligés et à la restitution du patrimoine spolié. Les biens mal acquis ne profitent plus à personne. C’est au tour du Musée d’ethnographie de Genève (MEG) d’entamer sa mue: nouveau regard sur les objets réunis, nouvelle manière de présenter au public, dans les expositions temporaires, cet héritage colonial qui fait honte, nouveau visage de la collection permanente, nouvelle main tendue aux peuples d’origine. Et nouveau nom! Dans un an, nous n’irons plus au MEG, mais au…? Le processus qui conduira au baptême d’une institution vieille de 120 ans est lancé. Les Genevois sont appelés à faire marcher leur imagination. Boris Wastiau, directeur du MEG, commente les fondements de cette (r)évolution.