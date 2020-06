Les athlètes ont assez rongé leur frein – Le meeting genevois du CHP ouvrira la saison d’athlétisme en Suisse Premier coup de pistolet du starter, le mercredi 10 juin au stade du Bout-du-Monde. Après le Conseil fédéral, la Ville de Genève a donné son feu vert. Pierre Morath est un coach et un organisateur heureux. Pascal Bornand

La piste de Champel est prête à donner le départ de la saison. Denis Balibouse

Ce devait être un meeting ordinaire, une réunion sans histoire qui se court sur la pointe des pieds, quand le crépuscule rattrape le Bout-du-Monde un soir de printemps. Il était inscrit au calendrier genevois, bien avant que le nouveau coronavirus n’entre en piste et ne chamboule tout. Parce que sa date a résisté à la vague des annulations, le voilà qui fait l’actualité et se prépare à courir sous les projecteurs. Oui, le meeting du CHP porté par Pierre Morath aura bel et bien lieu le mercredi 10 juin, et il sera le premier en Suisse de l’après-Covid-19. Tadesse Abraham pourrait lui faire l’honneur d’un galop sur 1500 m.