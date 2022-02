Politique transfrontalière – Le MCG se divise sur des investissements en France Le Grand Conseil a adopté un texte en vue de créer un fonds pour des projets transfrontaliers. La grogne monte au MCG. Julien Culet

Faute de financement genevois, l’extension du tram après la douane de Moillesulaz, vers Annemasse, n’avait pu se faire que partiellement. Lucien FORTUNATI

Le Canton de Genève devrait recommencer à financer des projets en France voisine. En décembre, le Grand Conseil a voté à la quasi-unanimité (3 non) et sans débat une résolution demandant au Conseil d’État de lancer des négociations pour la création d’un fonds transfrontalier. Cette absence de discussions étonne quand l’on se souvient de l’historique. Le Canton n’ose en effet plus verser un centime pour des projets de l’autre côté de la frontière depuis le refus par les Genevois, il y a huit ans, de financer des P+R en France.