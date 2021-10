Désaccords politiques – Le MCG remporte une double victoire en justice Des dissidents souhaitant faire annuler deux assemblées générales avaient saisi le tribunal. Sans succès. Caroline Zumbach

Après plus de trois ans de démêlés judiciaires, les procédures qui opposaient le MCG à une dizaine de dissidents viennent de prendre fin en faveur de la formation politique genevoise.

Les plaignants avaient déposé deux requêtes auprès du Tribunal de première instance visant à faire annuler les décisions prises lors des assemblées générales du parti qui s’étaient tenues le 29 mai 2018 à Vernier et le 14 mars 2019 à Plan-les-Ouates. Ces derniers arguaient que ces réunions étaient entachées de dysfonctionnements et remettaient notamment en cause les élections des présidents du parti (Ana Roch en 2018 et Francisco Valentin en 2019).