Élections genevoises – Le MCG est en danger de disparition À gauche comme à droite, on prédit la sortie du parti antifrontaliers du Grand Conseil genevois. Il ne s’en relèverait pas. La formation n’y croit pas. Julien Culet

Philippe Morel (à dr.) porte les espoirs du MCG au Conseil d’État. Le président du parti, François Baertschi (au c.), est optimiste. LUCIEN FORTUNATI

Deux maires de communes, 20 députés, des personnalités faisant la une des médias et des initiatives gagnées à gogo. L’âge d’or du Mouvement citoyens genevois paraît aujourd’hui bien loin. Le parti antifrontaliers est en perte de vitesse depuis plusieurs années déjà, et les élections cantonales du 2 avril pourraient bien sonner le glas de la formation créée en 2005. Pour nombre d’acteurs et d’observateurs de la politique du bout du lac, le MCG pourrait en effet sortir du Grand Conseil, ce qui signifierait son arrêt de mort.