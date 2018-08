À côté des cinq-étoiles, la misère à ciel ouvert à Genève

Discrets, on n’entend jamais le son de leur voix en passant à côté de ce local technique d’un immeuble de la Jonction, au centre de Genève. Depuis ce printemps, ils sont deux, parfois trois migrants, à s’entasser sur une minuscule plateforme devant sa porte. Souvent, un pied, un bras, des habits éparpillés dépassent de l’abri d’infortune. Devenus des voisins, ils saluent d’un signe de la tête avant de s’éclipser dans leur tanière, mettent aussi parfois quelques culottes et chaussettes à sécher sur une rampe d’escalier. Dans le quartier, leur présence est un secret mal gardé. «Ils dorment encore?» demande une vieille dame, jetant un coup d’œil sur l’un des matelas à peine dissimulé. Le soleil est déjà haut, la cache est désertée. «C’est triste, hein? lâche-t-elle en poursuivant son chemin. Mais on ne peut rien faire.»

À Genève, les associations comptent environ 800 personnes sans toit dans la ville. Beaucoup parmi elles sont des migrants, souvent des jeunes qui ne correspondent pas aux critères pour obtenir l’asile en Suisse et décident malgré tout de rester. Mais la police ne colle pas d’étiquettes sur les personnes qui vivent dans la rue et ne les compte pas de cette manière, explique son responsable de la communication Jean-Philippe Brandt. «Il y a les SDF locaux, déjà. Puis les Roms, qui sont les plus connus et dont le nombre fluctue. Ils sont entre 50 et 150 suivant les périodes. Pour les migrants, c’est beaucoup plus compliqué à évaluer. Il y a les demandeurs d’asile, les déboutés, les dealers. Le compte est difficile à tenir.»

Avec l’été, des minicamps de SDF ont poussé un peu partout, à tel point qu’un œil un peu attentif les repère facilement. À la Jonction justement, ces blocs d’immeubles identiques possèdent cinq autres locaux techniques. Tous sont occupés de la même manière: matelas pour les mieux lotis, palettes de bois ou carton pour les autres. Un peu plus loin, en se rapprochant du trafic de la rue des Deux-Ponts, un autre matelas est roulé en boule sous une rampe d’escalier, bien caché par la végétation. À proximité de l’Arve, à deux pas des immeubles et des trams, un lit de carton et de draps sales se niche à l’abri des regards. À ses pieds, une montagne de déchets dégage une forte odeur d’urine. Joggeurs et vélos filent devant sans remarquer le désolant spectacle en contrebas.

La balade se poursuit le long de la rivière genevoise. Sur une rive seulement, une quinzaine de petits campements: là une valise, ici un pantalon suspendu à une branche, plus loin une paillasse en carton et des restes de repas. Entre deux, mouches et odeur pestilentielle indiquent la présence de toilettes improvisées. Du côté du Rhône, Andy, 25 ans, prend sa douche après avoir fait sa lessive devant des toilettes publiques. Ses habits et ceux de ses compagnons sèchent sur la pelouse. «Cela fait deux mois que je suis ici, raconte-t-il tout en se frottant avec un savon bon marché dégageant une forte odeur d’abricot. Je suis passé par Berne avant.» Andy, qui porte une grosse cicatrice sur le ventre, ne veut pas raconter davantage de son histoire. Ses compagnons d’infortune, eux, ne s’attendaient pas à un tel accueil en Suisse. «Je suis venu ici pour avoir une maison et un travail! Mais en Suisse, c’est dur», affirme cet autre Nigérien de 27 ans, qui a passé sept mois à la rue. «On n’est pas heureux de cette situation, c’est clair, lance un autre. Quatre mois que je dors dehors.» Son ami, lui, craint l’hiver. Ne vaut-il pas mieux partir? Tous semblent un peu paumés. «Je ne sais pas quelle est la route future pour nous.»

Tolérés

Mêmes désillusions pour cet homme étendu sur des journaux, à l’ombre des arbres du parc de la Perle du lac. Ce Guinéen de 27 ans, qui dort à la belle étoile depuis un mois, est particulièrement effrayé par notre présence. «C’est très difficile en Suisse, constate-t-il. Je ne peux pas rester ici.» Il dit avoir faim, parfois. «Des fois, un ami me donne à manger, ou alors des restaurants africains», raconte-t-il tristement.

Le parc, situé à proximité des palaces et des bâtiments des grandes ONG, offre le même spectacle désolant. À quelques pas de la place de jeux, des buissons cachent deux matelas défoncés. Du papier toilette, des brosses à dents et même une chaussure d’enfant jonchent le sol. Un peu plus loin, une couverture de survie, dans ses tons dorés et argentés, rappelle les photos de migrants sauvés au large des côtes de l’île italienne de Lampedusa.

Les employés du parc, eux, se sont habitués à la présence de ces squatteurs qu’ils observent de loin, sans animosité. «On a plus de boulot, c’est clair. Mais c’est aussi parce que le parc est bien plus occupé qu’avant de manière générale», relativise l’un des jardiniers. Cette année, ils en voient même moins que l’an passé. Tous soulignent qu’il s’agit d’un phénomène qui fluctue beaucoup. «Mais ce qui a vraiment changé, c’est que les gens s’installent de façon permanente, avec des tentes, déclare l’un d’eux. Avant ils étaient juste de passage pour la nuit.»

Cuisine et salon

Si beaucoup se contentent d’un carton, certains camps semblent effectivement plus permanents. À l’instar de cette tente Quechua plantée sous un bosquet du parc. Non loin des baigneurs du Rhône, un autre bivouac a été agrémenté d’une cuisine et d’un salon – des fauteuils défoncés, des casseroles et des vivres déposés sur des étagères fabriquées de bric et de broc. Un peu plus loin, on tombe carrément sur un agglomérat de six tentes et quelques matelas. Si les employés de la Perle du lac – et n’importe quel œil un peu averti – ont noté la présence de ces campements, les autorités sont fort probablement au courant de leur existence. Pourtant, selon les jardiniers, elles interviennent peu. «On va dire que c’est toléré, lance une employée. Non, ce n’est pas le bon mot. Disons que l’énergie est mise ailleurs parce qu’il y a trop à faire.» Jean-Philippe Brandt explique qu’il s’agit d’un phénomène saisonnier dû au personnel réduit pendant les vacances. «En général, nous intervenons toutes les deux, trois semaines, sur un ou plusieurs sites. Il y en a plus en ce moment, mais dès la rentrée les pelleteuses recommenceront leur travail.» L’officier admet toutefois que d’autres camps ne cessent de refleurir après leur passage. «Il s’agit d’un travail sans fin!» (TDG)