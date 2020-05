À cause du Covid-19, voyager en avion sera bien plus long et jusqu’à 50% plus cher

Les entreprises et les vacanciers doivent se préparer à des vols en avion plus chers et surtout beaucoup plus compliqués. Le voyage low cost est particulièrement menacé. Car pour combattre l’effondrement de la demande, d’importantes compagnies d’aviation misent sur la prolongation des enseignements et des réflexes développés au cours de la pandémie de coronavirus. À commencer par la distanciation sociale. Les autorités de nombreux pays prévoient en outre de nouveaux contrôles aux frontières. L’objectif: être prêts pour les futurs virus.

Souvenez-vous de ces petits voyages à la sauvette, pour presque rien. Cette année encore, entre janvier et février, un aller-retour Genève-Fuerteventura, pour deux personnes, tout compris: 73 francs. Pâques 2019, un aller-retour Genève-Madrid, pour une personne: 120 francs. Entre mai et juin 2017, un aller-retour Genève-Ibiza, pour une personne, tout compris: 20 francs. Ces vols effectués avec plusieurs compagnies sont ceux, bien réels, d’un couple suisse passionné de plages et d’Espagne. Mais ces expériences sont bel et bien révolues.

Le directeur général de la IATA (Association internationale du transport aérien), Alexandre de Juniac, vient d’évoquer jusqu’à 50% de hausse des tarifs en 2020, par rapport aux moyennes de l’an dernier, toutes classes confondues. Après une reprise du trafic, marquée par une vive concurrence sur les prix, les billets de classe économique en court, moyen et long-courriers se paieront donc, à l’avenir, en centaines, voire en milliers de francs. Un peu comme avant les années 90. Avant la fondation d’Easyjet (1995) ou de Norwegian Air Shuttle (1993).

Comme Alexandre de Juniac, Andreas Wittmer, directeur de l’Institut de recherche sur l’aviation à l’Université de Saint-Gall, confirme que de lourdes menaces pèsent sur le modèle d’affaires des compagnies d’aviation à bas coûts. De grands transporteurs de ce type ont d’ailleurs déjà été contraints de cesser leurs activités, au cours du printemps: le britannique Flybe, les américains Compass Airlines et Trans States Airlines. Ils n’ont pas été épargnés, en dépit de la relative protection qu’apportent d’importants marchés domestiques. Ce type de protection que la Suisse, précisément, n’a pas.

Aujourd’hui, une prise de conscience pèse de tout son poids sur la branche: la prochaine réouverture des frontières, notamment à l’intérieur de l’Europe, et la reprise du transport aérien coïncideront avec un effondrement de la demande.

Le contexte économique dissuade en effet les grands projets et les dépenses, des particuliers comme des entreprises. «Selon notre étude, effectuée dans onze pays le mois dernier, 40% des voyageurs consultés attendront au moins six mois avant de reprendre l’avion», indique le chef économiste de la IATA, Brian Pearce.

Face à ces prévisions, la plupart des compagnies veulent investir dans la sécurité pour retrouver la confiance de leurs clients. Dans cette optique, la distance sociale est désormais perçue comme un atout majeur. Johan Lundgren, directeur général d’Easyjet, le principal client de Genève Aéroport, vient ainsi de confirmer sur la BBC son intention de ne plus proposer en réservation, au moins temporairement, les sièges du milieu dans les rangées de trois places.

Les cabines d’Airbus A320, fortes de 180 ou 186 places, ne recevront donc que 120 à 123 passagers au maximum. «Je pense que les clients apprécieraient de nous voir appliquer une telle mesure», précise le manager. Outre-Atlantique, les deux géants historiques American Airlines et Delta Air Lines plafonnent eux aussi les taux d’occupation de leurs appareils à 66%.

À Koweït City, les voyageurs doivent respecter les distances et porter un masque pour enregistrer leurs bagages à l’aéroport. ( Yasser Al-Zayyat/AFP)

Lufthansa Group, pour sa part, hésite. Conformément aux ordres de la maison mère, la prestigieuse filiale Swiss International Air Lines nous a présenté la reprise des opérations en ces termes, le 28 avril: «La capacité des cabines est réduite afin de respecter le principe de distanciation sociale dans nos avions.» Mais quarante-huit heures plus tard, l’entreprise choisit une solution plus profitable.

«Notre compagnie s’alignera dès le 4 mai sur les directives de nombreux États européens. Celles-ci imposent le port d’un masque de protection dans les espaces publics jusqu’au 31 août. Notre règle, visant à réduire le nombre de passagers dans nos classes économiques, sera donc annulée, et cela dès le 4 mai.» Changement complet de stratégie, donc. Mais Lufthansa et Swiss sont soutenus dans leur choix par le plus grand lobby européen de la branche, A4E, depuis vendredi dernier.

Nouveaux contrôles

Quoi qu’il en soit, les grands changements lors de nos voyages en avion ne se limiteront pas à de la distance sociale en vol et des passagers en moins. «Les principes de distanciation sociale s’appliquent également à l’enregistrement (check-in), aux comptoirs de service et de transfert, ainsi qu’aux portes de chaque avion», précise la direction du groupe Air France/KLM, à propos de ses vols à destination et au départ de la Suisse.

Après deux mois de pandémie, les nouveaux contrôles avant un voyage en avion seront nombreux. On ne les connaît pas encore tous. «Plusieurs pays exigent désormais que tous les passagers subissent un bilan de santé avant l’embarquement, prévient la direction d’Air France/KLM. En fonction de la destination, un examen visuel suffit, certes. Mais d’autres États exigent en plus un contrôle de la température corporelle.» Toutes ces nouvelles formalités, à remplir en maintenant des distances minimales avec les autres voyageurs, au départ et à l’arrivée, prolongeront de manière substantielle le temps de chaque voyage.

«Ces processus exigeront deux ou trois fois plus de temps que les procédures d’embarquement et de débarquement actuelles», estime un commandant de bord de court et moyen-courriers, opérant depuis trente-cinq ans sur les trois aéroports suisses. Les soucis commerciaux, couplés à ceux de sécurité sanitaire, risquent en outre de prolonger leurs effets. Et cela dans le monde entier.

Vinh-Kim Nguyen, spécialiste helvético-canadien d’épidémies, estime que la reprise des activités humaines et économiques prendra deux à trois ans. «J’évalue que la phase de reprise des opérations, dans notre industrie, pourrait prendre deux ou trois ans», prévenait de son côté Edward H. Bastian, le président du directoire de Delta Air Lines, dans une lettre adressée la semaine dernière à ses employés.