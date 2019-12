Une Verte de 28 ans donne un coup de jeune au Tribunal fédéral

La vague verte a beau s’être brisée sur le roc du Conseil fédéral, elle atteint aujourd’hui un autre centre névralgique du pouvoir helvétique, le Tribunal fédéral de Mon-Repos. Avec une candidature qui décoiffe par son extrême jeunesse.

A seulement 28 ans, la lausannoise Sarah Bechaalany devrait être élue mercredi par l’Assemblée fédérale comme juge suppléante à la plus haute cour du pays. De mémoire de juriste, jamais une personne aussi jeune n’a accédé à un tel poste.

Présentée par les Verts, l’avocate de l’étude Lenz & Staehelin à Genève, qui a passé son brevet cette année, a battu des candidats plus expérimentés. «Madame Bechaalany est auréolée d’un parcours académique brillant et a fait forte impression lors de son audition», écrivait la commission judiciaire du parlement le 4 décembre en recommandant son élection.

Depuis, la question circule avec insistance dans les milieux judiciaires romands: devenir juge fédérale à 28 ans, avec quelques mois seulement d’expérience professionnelle comme avocate, est-ce bien raisonnable?

Besoin de «nouvelles têtes»



Si elle est élue mercredi, Sarah Bechaalany ne sera certes que juge fédérale suppléante. Mais ces magistrats à temps partiel – l’équivalent d’un poste à 20% – effectuent un vrai travail. Ils aident leurs collègues souvent débordés à préparer et rédiger des jugements qui font ensuite jurisprudence pour tout le pays. Ils siègent avec eux dans des cours composées et trois ou cinq juges et ont «les mêmes droits et devoirs que les juges ordinaires», note le Tribunal fédéral dans sa brochure de présentation.

L’auguste institution n’a pas fait de statistique concernant l’âge de ses juges suppléants. Mais une brève recherche sur leurs biographies montre que les titulaires actuels sont en moyenne âgés de 55 ans – presque deux fois plus que Sarah Bechaalany. Les juges ordinaires sont encore plus âgés, 58 ans en moyenne.

Notre analyse de données montre que l’âge moyen des juges fédéraux lors de leur entrée en fonction a augmenté avec le temps, passant de 41 ans en 1840 à plus de 50 ans aujourd’hui.

Il y a bien eu trois juges fédéraux élus à 29 ans, mais c’était en 1848, 1874 et 1925. L’actuelle benjamine parmi les suppléants, Cordula Lötscher, a été élue en 2017, à 29 ans. «La Suisse a besoin de nouvelles têtes, y compris dans le pouvoir judiciaire», jubilait alors son parti, le PDC.

Outre l’âge, l’élection de Sarah Bechaalany écorcherait un autre tabou, celui de l’expérience. Une règle tacite veut que les juges fédéraux, suppléants ou pas, aient déjà un solide cursus comme avocat, magistrat ou professeur d’université. Même au niveau cantonal, devenir juge exige plusieurs années de pratique comme avocat ou greffier. «C’est clair qu’elle a peu d’expérience, mais elle a un parcours académique intéressant, elle peut travailler», assure Jean-Paul Gschwind, président de la commission judiciaire du parlement.

Intelligence «phénoménale»



Interrogée, Sarah Bechaalany ne souhaite pas faire de déclarations avant l’élection. La candidate invoque un «devoir de réserve» et n’a «pas envie de se mettre en avant». Mais l’un de ses mentors, le professeur de droit fribourgeois Jean-Baptiste Zufferey, ne doute pas qu’elle ait les qualités requises pour exceller au Tribunal fédéral. «C’est une juriste hors pair et une intelligence phénoménale, explique-t-il. Elle a de très grosses connaissances juridiques, un raisonnement extrêmement sûr, elle voit tout de suite les problèmes.»

Selon le professeur, cette surdouée serait à l’aise dans des domaines aussi divers que le droit du voisinage, des constructions ou de la finance. Elle a participé à des arbitrages privés et maîtrise toutes les langues nationales plus l’anglais – sans oublier des notions d’arabe, héritage de son père venu du Liban.

«Au Tribunal fédéral, l’expérience n’est pas si importante que cela, conclut Jean-Baptiste Zufferey. Ce n’est pas du tout comme dans une cour cantonale. Vous ne devez pas interroger de témoins ou diriger des avocats. Ce qu’il faut à ce niveau, ce sont de brillants juristes.»

Au final, l’élection de la Verte ne devrait pas faire un pli. Même l’UDC la soutient et appuiera la recommandation de la commission judiciaire, annonce son président de groupe au parlement, le zougois Thomas Aeschi.

Sur le fond, c’est davantage le système actuel de parrainage des juges fédéraux par les partis politiques qui est contesté. Une initiative demande son remplacement par le tirage au sort de juristes choisis selon des «critères objectifs d’aptitude professionnelle et personnelle». Le texte a abouti cet été, mais le peuple ne devrait pas voter sur le sujet avant 2022, voire 2023.