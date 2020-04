Un nouveau média en Suisse romande

L’annonce, en ces temps d’incertitude, paraît presque irréelle: Watson, média suisse alémanique d’information, veut lancer une antenne en Suisse romande. Solidement implantée depuis 2014 outre-Sarine, la plateforme digitale lance un projet d’envergure: la rédaction, dont le lancement est prévu pour janvier 2021, comptera une vingtaine de journalistes.

Un pari audacieux

Budget? Pas d’information précise à ce stade. Alors que, dans bon nombre de rédactions, on se demande si on va survivre à la double crise du manque de revenu publicitaire et du coronavirus, Watson tente un pari osé. Comment le directeur, Michael Wanner, compte-il tirer son épingle du jeu? «Nous voulons offrir un programme journalistique de qualité qui favorise le débat pour que l’internaute se forge sa propre opinion», explique-t-il.

De quel internaute s’agit-il? La plateforme, entièrement numérique, vise les 20-40 ans. «Au cœur de notre cible, il y a bien sûr la génération des réseaux sociaux qui ne lit plus la presse papier. Mais notre expérience en Suisse allemande a montré qu’il n’y a pas vraiment de limite d’âge.»

Côté business, le pure player compte se financer intégralement par la publicité. Et pour attirer les annonceurs, Michael Wanner fait le pari de la gratuité en s’appuyant sur son succès outre-Sarine: «Watson est le portail d’information en ligne à la croissance la plus rapide et le troisième plus grand à ce jour financé par la publicité», clame-t-il.

Ces dernières années, la bascule du marché publicitaire vers le numérique a ouvert de nouvelles perspectives et provoqué des changements de mentalité pas toujours bien acceptés. Dans son documentaire «Le quatrième pouvoir», Dieter Fahrer estimait, par exemple, que les médias gratuits, dont Watson, flirtent avec les annonceurs au détriment de l’indépendance journalistique.

Simple bisbille générationnelle ou vrai problème? «Nous avons toujours mis l’accent sur l’indépendance éditoriale en séparant strictement l’éditorial et la publicité et en signalant clairement celle-ci», rassure Michael Wanner.

Pour convaincre le public francophone, il souhaite ancrer la rédaction en Romandie. Pour ce faire, l’éditeur argovien est à la recherche d’investisseurs régionaux pour cofinancer le projet. À ce stade, des pistes ont été lancées du côté d’investisseurs privés et de fondations.

«Ce doit être un projet de la Romandie, pour la Romandie, martèle-t-il. Mais si on ne trouve pas l’investisseur idéal, on peut aussi se lancer seul.»

Chez les Wanner, les médias, ce sont une affaire de famille depuis cinq générations. L’entreprise familiale AZ Medien, sise à Aarau, possède 50% de CH Media, joint-venture avec le groupe NZZ, dont le chiffre d’affaires est de 448 millions de francs. Sur leur site internet on peut lire: «Nous sommes convaincus que, dans le futur, il sera encore possible de gagner de l’argent avec des médias et du journalisme de qualité.» Et Watson, côté rentabilité, ça donne quoi? Son directeur ne donne pas de chiffres.

Une femme cheffe

Pour s’implanter dans le paysage médiatique romand, Watson compte sur une figure emblématique, Sandra Jean, ancienne directrice des rédactions du «Nouvelliste» et rédactrice en chef du «Matin». À 45 ans, la Valaisanne se lance donc dans un nouveau défi.

Qu’est-ce qui l’a séduite? «La structure très légère destinée à la génération qui a grandi avec les réseaux sociaux et qui veut être bien informée», répond-elle, avant d’ajouter: «Nous voulons être un média de référence qui s’appuie sur un journalisme de fond mais moins institutionnel.» Pour ce faire, elle pourra compter sur une architecture éditoriale entièrement désignée pour le web dont la licence est déjà utilisée par le groupe de médias allemand Ströer.

«De nos jours, l’emballage doit varier mais on ne fait pas pour autant du jeunisme. Watson va offrir des infos, du débat et du divertissement, sous une forme très attractive.» En ces temps de crise, Sandra Jean croit «plus que jamais à la mission du journalisme» et affirme que, côté indépendance, «l’éditeur garantit la liberté de la presse».