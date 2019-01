Un médecin fraude en facturant des journées de 40 heures

«Souvent, la facture est presque correcte. Mais le médecin cumule certaines prestations, en plus du temps de sa consultation. Des praticiens se retrouvent ainsi avec des journées de travail de 40 heures, à en croire leur facturation. Même en étant très motivés, cela semble difficile.» Des exemples de ce style, le porte-parole de la CSS Luc-Etienne Fauquex n’en manque pas. Rien que pour l’année 2018, les enquêteurs de l’assurance maladie ont débusqué 199 cas de fraudes ou de pratiques d’optimisation tarifaire, pour près de 12 millions de francs.

Dans le domaine de la fraude, le culot semble roi. L’assureur a ainsi découvert une médecin généraliste qui se faisait rembourser des montants allant jusqu’à 4 millions de francs par an. Pour cacher le fait qu’elle pratiquait des honoraires bien au-dessus de la moyenne, la doctoresse facturait également des petits montants à des patients ne lui appartenant pas, de façon à diminuer sa moyenne de coûts. Pour s’éviter au maximum des réclamations, la généraliste envoyait ses bulletins de paiements à des malades pêchés dans les données d’un ex-employeur, dans des maisons de retraites, des instituts psychiatriques ou encore des établissements dédiés aux personnes handicapées. La généraliste est ainsi passée de 700 à 4000 patients en trois ans. Au total, elle est tenue de rembourser plus d’un million de francs aux assurances, dont 400 000 rien qu’à la CSS.

L’élément le plus choquant – et qui s’insère dans le débat bouillant sur les coûts de la santé – tient au fait que plus de la moitié des fraudes (108) sont perpétrées non pas par des assurés mais par des prestataires de soins. «La proportion est bien plus élevée si on compare les montants», appuie Luc-Etienne Fauquex. Pour 2018, les arnaques commises par des médecins ou des structures de santé ont ainsi atteint 7 895 479 francs. «Évidemment, la grande majorité des médecins établissent des factures correctes», tient-il à rappeler.

Qui cherche trouve

Les exemples de ces praticiens trop gourmands ne manquent donc pas: ainsi ce médecin de famille facturant sur un an un demi-million à la CSS, alors qu’on estime à 2 millions l’ensemble de ses factures envoyées aux assurances et que le chiffre d’affaires moyen d’un généraliste se situe entre 400 000 et 600 000 francs… Ou encore ce chirurgien esthétique proposant ses premiers examens gratuits, qu’il facturait ensuite comme des soins contre les varices n’ayant jamais eu lieu.

La fraude s’organise parfois au sein d’une structure entière, à l’instar de l’une des antennes de l’organisation de soins à domicile Spitex. Des enquêtes menées auprès de personnes âgées ont révélé que l’organisation concernée a pendant des années facturé des services de tâches ménagères à l’assurance maladie. Des factures de soins à domicile ont également été rédigées alors que les patients concernés étaient hospitalisés. La structure a été sommée de rembourser près de 300 000 francs.

Les chiffres augmentent ainsi chaque année, et ce chez de nombreux assureurs, à l’instar d’Assura, Helsana ou encore Groupe Mutuel. Cela ne signifie pas que les gens sont toujours plus malhonnêtes, mais que l’on débusque davantage ceux qui le sont. «Les mesures prises pour les détecter ont été renforcées notamment grâce à des moyens technologiques toujours plus performants», précise Loïc Mühlemann du Groupe Mutuel. Depuis 2013, la LAMal exige que les soins soient «efficaces, appropriés et économiques». Les assureurs effectuent désormais des contrôles dans ce sens. «Autrement dit, plus on creuse, plus on trouve», conclut Luc-Etienne Fauquex. (Le Matin Dimanche)