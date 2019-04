Un imam gay de passage à Genève promeut l’égalité

Un imam gay et divorcé qui vient promouvoir l’égalité pour les personnes homosexuelles dans un temple sécurisé en présence de représentants de la Ville de Genève, des religions monothéistes et d’associations défendant la diversité sexuelle: plutôt insolite et inédit. Cette rencontre interreligieuse centrée sur l’islam et le christianisme inclusifs s’est déroulée mardi soir, au temple de Plainpalais, dans un esprit de promotion de la tolérance et de prévention contre les discriminations à l’encontre des LGBTI (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes). L’événement était organisé par l’Antenne LGBTI du LAB, une communauté de jeunes de l’Église protestante de Genève.

Ludovic-Mohamed Zahed, 42 ans, l’invité d’honneur, est un imam homosexuel et docteur en sciences sociales et humaines. C’est aussi un précurseur: il est le premier musulman à avoir officiellement déclaré son homosexualité en France et à s’être marié civilement avec un autre homme. L’homme inspire. Mais dérange aussi et fait l’objet de menaces de mort.

À 17 ans, le jeune imam Ludovic-Mohamed Zahed découvre, au détour d’une émission TV, qu’il n’est pas le seul «à ressentir des choses pour quelqu’un du même sexe». Une révélation. Qui s’accompagne d’un choc identitaire: «Le Coran définissait mon identité sexuelle comme une abomination.» Une période tourmentée s’ouvre, sur laquelle vient encore peser une contamination au VIH. «Je devais me délester de quelque chose pour retrouver une sérénité, couper mon bras gauche ou droit.» Il choisit de renoncer à l’islam.

Prudent retour vers l’islam

Sept ans plus tard, après des études en psychologie et en anthropologie, deux doctorats sur l’identité LGBTI et l’islam, la découverte du bouddhisme, il se demande s’il n’a pas jeté un peu vite «le bébé avec l’eau du bain». Commence alors un prudent retour vers l’islam, «dans une démarche d’émancipation, d’une construction d’une nouvelle représentation en réinterprétant les textes». Il redécouvre une autre parole, qui lui permet d’affirmer que le Coran ne condamne pas l’homosexualité. «Il y a des interprétations servant à justifier des préjugés préexistants. L’homophobie n’est pas liée à l’islam. D’ailleurs, aucune loi dans l’Empire ottoman, le plus grand califat musulman du monde, ne condamnait l’homosexualité! Il y a eu une inversion des valeurs au moment où l’Empire ottoman s’est effondré. Le patriarcat, le virilisme, se sont alors imposés.»

«Aucune loi dans l’Empire ottoman, le plus grand califat musulman du monde, ne condamnait l’homosexualité! Il y a eu une inversion des valeurs au moment où l’Empire ottoman s’est effondré»

Pourtant, d’aucuns soutiennent que certains versets du Coran sont clairement homophobes. «On parle en effet souvent de Sodome et Gomorrhe. Mais ces versets parlent de violences d’hommes mariés sur autrui – femmes comme hommes –, sur le désir irrépressible d’imposer des relations sans consentement. Ce n’est pas une perversion sexuelle qui est condamnée mais la perversion d’imposer des rapports violents à autrui!» L’imam reconnaît bien l’existence de deux «hadiths» (ndlr: paroles orales du prophète Mahomet rapportées) qui disent qu’il faut tuer les homosexuels. «Ils ont été retranscrits par deux compagnons du Prophète qu’on dit être des voleurs et des menteurs. Pourquoi croire ces deux uniques hadiths, relatés par des personnes de mauvaise réputation, et oublier les autres?» Il rappelle encore que le Prophète accueillait chez lui des «hommes efféminés et des femmes masculines» et les défendait.

En 2010, l’imam fonde l’association des homosexuels musulmans de France, puis ouvre, deux ans plus tard, une mosquée inclusive à Paris. «Aujourd’hui, de telles mosquées émergent ailleurs et l’islam inclusif est devenu un véritable mouvement.» Ludovic-Mohamed Zahed concentre désormais son énergie sur son centre islamique progressiste de Marseille, l’institut CALEM, dédié à la recherche et la formation. S’il n’a pas encore l’impression d’une réelle «ouverture» de la part de la communauté musulmane, il note une forme de tolérance qui n’existait pas il y a dix ans. «J’ai reçu beaucoup de menaces, surtout lors de l’ouverture de la mosquée inclusive car on avait touché le cœur du pouvoir politique de certaines institutions sunnites et chiites qui basent la transmission de leurs idéologies sur leurs mosquées. Mais j’ai reçu aussi énormément de soutiens et ils ne cessent d’augmenter.» (Le Matin Dimanche)