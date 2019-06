Un banquier privé a aidé Rémy Pagani

Les relations du conseiller administratif de la Ville de Genève Rémy Pagani avec l’ancien banquier privé Guy Demole refont surface. Ce dernier est intervenu financièrement dans le cadre d’un voyage de l’élu en Colombie en 2017, a dévoilé mardi la «Tribune de Genève», en faisant un don à l’association qui organisait le voyage. Rémy Pagani, maire de Genève en 2017 et poursuivi dans le cadre de l’affaire des notes de frais de l’Exécutif, nous le confirme.

«La Ville a fait une avance à l’Association Turpial, car cette association n’avait pas suffisamment de liquidités pour engager les frais, explique le magistrat. Par la suite, et après avoir pris connaissance du rapport de cette mission d’observation, Monsieur Guy Demole a fait un don de 10 000 fr. à l’Association Turpial pour cette mission, qui a permis à l’association de rembourser l’avance à la Ville.»

Turpial explique aussi que le don a permis à la Ville de rentrer dans ses frais. «Pour permettre la préparation de la mission, la Ville de Genève a versé à notre association la somme de 10 589 fr. qui ont principalement servi à avancer des frais d’hébergement, les frais de transport et la logistique des rencontres avec les communautés villageoises. Ultérieurement, nous avons reçu d’un mécène privé le montant de 10 000 fr. pour cette mission. Nous avons alors reversé à la Ville ce montant, puisque notre association était purement bénévole et qu’il n’était pas question que nous conservions un revenu quelconque.»

L’intervention de Guy Demole ne serait qu’un heureux hasard? Contacté, le financier affirme avoir été sollicité par l’élu. «J’ai aidé Rémy Pagani quand il m’a demandé de financer l’édition de la plaquette issue du voyage, qui m’avait l’air très bien faite», explique l’ancien associé chez Pictet. Ce dernier avait déjà aidé le magistrat en remboursant sa dette de 50 000 fr. après la création de la Fondation Genève Cité Refuge.

Pour les élus, le risque de conflit d’intérêts est évident. «La question se pose s’il n’y a pas acceptation d’un avantage», s’interroge ainsi le conseiller municipal PLR Simon Brandt. La gauche de la gauche, dont est issu Rémy Pagani, est dérangée. «Nous commençons à constater que ces financements de privé pour sortir Rémy Pagani du pétrin sont systématiques, s’inquiète Tobias Schnebli (Ensemble à Gauche). On peut se demander ce qu’obtient le privé en retour.»

Guy Demole affirme ne rien recevoir en contrepartie de ces aides à Rémy Pagani. «Je n’aime pas du tout ses idées et nous n’avons jamais travaillé ensemble mais c’est un ami, certifie le banquier privé. Je peux jurer que je ne reçois rien en retour. J’ai l’habitude d’aider les gens ou les institutions. Quand on me demande un coup de main, je le fais.» Il assure par ailleurs ne pas avoir souvenir d’autres aides apportées à Rémy Pagani. (Le Matin Dimanche)