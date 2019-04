Un Arsène Lupin volait les bourses des garçons de café

Fort discret, il s’intéressait de trop près au sac de deux touristes fraîchement arrivés à l’aéroport de Genève. Cet Arsène Lupin, vite repéré par les caméras du site, a été ainsi cueilli sans peine par les policiers de Cointrin au début de l’année. S’il n’était suspecté que de ce larcin raté, le quadragénaire aurait pu espérer n’écoper que d’une ordonnance pénale et d’une peine pécuniaire avec sursis.

C’était compter sans son passé judiciaire peu glorieux et sur le zèle des inspecteurs de la police genevoise qui planchaient depuis des mois sur une mystérieuse série de vols de bourses de bistrots.

Selon nos renseignements, les enquêteurs reprochent au détenu cinq larcins au détriment de différents serveurs travaillant dans des restaurants en vieille ville, sous les fenêtres du Palais de Justice mais aussi à Saint-Jean, à Plainpalais, à Carouge et aux Acacias. Les infractions ont eu lieu ces deux dernières années et lui auraient tout de même procuré un butin avoisinant les 20'000 francs.

Le voleur recherché depuis des mois est soupçonné d’avoir agi à chaque fois avec la même ruse: il entrait dans le café, si possible, bondé au moment du «coup de feu». Il repérait rapidement la crousille remplie de liasses et de pièces et profitait d’une inattention du garçon pour s’en emparer. Certains établissements, équipés d’une vidéosurveillance, ont fourni des photos à la justice genevoise pour retrouver l’auteur des chapardages.

Risque d’expulsion

À ce stade, le prévenu n’admet qu’un seul forfait. Celui qui a conduit à son arrestation en janvier dernier devant le stand de location Europcar à Cointrin. D’autres touristes ont été récemment détroussés dans la galerie MetroShopping de Cornavin. Détenu désormais à la prison de Champ-Dollon, le suspect, un homme connu des services de police notamment pour des cambriolages, devra également répondre de ce dernier larcin à la gare.

Le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a ordonné sa détention provisoire, notamment en raison des risques de fuite, de réitération et des besoins de l’enquête. Autant dire que le prévenu risque, au-delà d’une condamnation, une expulsion de Suisse. En effet, ce Kosovar, qui «travaillerait» sous de nombreuses identités, reste en Suisse malgré l’absence de papiers valables.

L’homme est défendu par Me Michel Celi Vegas, qui ne souhaite pas commenter cette procédure en cours.

«Je suis descendu chercher une bouteille et le temps de remonter, j’ai réalisé que la bourse qui se trouvait dans le tiroir du comptoir avait disparu»

Contacté, un bistrotier, qui a porté plainte après le vol de sa bourse l’an dernier, se souvient: «C’était lors de la Fête de la musique. Je suis descendu à la cave chercher une bouteille et le temps de remonter, j’ai réalisé que la bourse qui se trouvait dans le tiroir du comptoir avait disparu. J’ai demandé à mon collègue s’il l’avait sur lui.» Ce n’était pas le cas…

Le lendemain, le cafetier genevois consulte les images de sa caméra de surveillance: «En à peine deux minutes, on voit un type entrer dans le café, se diriger vers le comptoir et emporter le butin, l’air de rien. Il s’agissait tout de même d’une journée de recettes. Ce n’est pas rien. Nous avons dénoncé les faits à la police même si j’imagine que le voleur est quelqu’un d’insolvable…» Ce genre de mésaventures sont-elles fréquentes? «Heureusement pas, mais il y a quelques années on avait été victime d’un larcin similaire. Si je me souviens bien ils étaient trois. Dans de pareils cas, on n’arrête pas de revoir, de revivre la scène dans sa tête. Cela énerve tellement de se faire avoir ainsi.» (Le Matin Dimanche)