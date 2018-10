Un Airbus est passé à deux doigts d’une montgolfière

Le 15 avril 2018 vers 8 h 20, le commandant de bord d’un Airbus A321-111 en provenance de Zurich a émis une annonce pour le moins inquiétante. Alors qu’il survolait Sullens, au nord de Lausanne, à une altitude de 2680 mètres, en vue d’un atterrissage à Genève, le pilote avertit la tour de contrôle qu’il a «dans son champ de vision devant lui un ballon à air chaud». L’avion de la compagnie Swiss, d’une capacité de 219 passagers, entame une manœuvre de contournement et passe à 550 mètres de l’engin inattendu.

Cette histoire s’est produite il y a plus de six mois mais n’a été révélée que dans un rapport du Service suisse d’enquête de sécurité (SESE) publié le 28 septembre, qui classe ce «rapprochement dangereux» au rang d’«incident grave». Si la fréquence de ce type d’événement a tendance à augmenter, en raison du succès des activités de loisirs à bord de planeurs et d’autres petits aéronefs et de l’intensification du trafic des avions de ligne, la présence d’un ballon à air chaud sur la trajectoire d’un Airbus est toutefois préoccupante.

Que s’est-il passé? Le ballon, propriété de la société Ballons du Léman, basée à Rolle (VD), avait décollé de Sullens avec sept passagers à bord. Après quelques minutes de vol, l’engin fait face à une défaillance technique de ses instruments: les batteries du GPS et d’une radio sont presque vides. Les appareils s’éteignent.

En s’aidant d’un programme de vol installé sur son portable, le pilote décide d’entamer une ascension et de voler en direction du nord-ouest. Il pensait ne pas avoir dépassé l’altitude de près de 2300 mètres à partir de laquelle les avions de ligne se trouvent dans une région de contrôle terminale en vue de leur arrivée à Genève. Erreur. Il avait crevé le plafond et se trouvait à 2680 mètres, sur la trajectoire de l’Airbus.

Ce genre d’incident n’est pas le premier. Le rapport du SESE signale un événement similaire, près de Zurich en 2012, qui impliquait un avion de ligne et un planeur. «Entre-temps, plusieurs cas similaires présentant le même déficit de sécurité se sont produits», indique le rapport. Le 16 juillet 2016, par exemple, un avion d’affaires d’une capacité de 16 passagers s’était trouvé en présence d’un ballon alors qu’il se trouvait en approche de Zurich.

Nombre d’incidents en augmentation

Le problème est connu des aérostiers. Christophe Iseli, vice-président et responsable de la sécurité et de la technique de la Fédération suisse d’aérostation, a des contacts réguliers avec Skyguide, entreprise chargée du contrôle aérien: «De leurs indications, il ressort que le nombre de cas, en moyenne, a tendance à augmenter. Il y a régulièrement des problèmes impliquant des petits avions, des planeurs, voire des ballons», relève-t-il. Il explique que l’espace aérien contrôlé ressemble à «plusieurs boîtes qui se touchent, en trois dimensions», encadrant l’approche des avions. «Au-dessus du Gros-de-Vaud, la boîte se trouve à une altitude relativement élevée et on peut circuler au-dessous. Mais il suffit de s’élever pour entrer dans une région contrôlée où les règles de circulation de Skyguide s’appliquent. Plus on s’approche d’un aéroport contrôlé, plus la zone est proche du sol.»

L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) confirme la tendance dans son rapport 2017 sur la sécurité aérienne. Il recense 51 rapprochements dangereux – ou «airprox», dans le jargon – contre 42 l’année précédente. Cette augmentation des cas, où les avions de ligne sont peu représentés, s’explique par «la densité et la complexité de l’espace aérien suisse ainsi que le trafic relativement élevé». Mais aussi par l’obligation récente de les signaler, depuis 2016: «C’est le signe d’une amélioration de la culture de compte rendu des pilotes», souligne Antonello Laveglia, porte-parole de l’OFAC. Il relève que ces signalements ne sont pas liés à d’éventuelles suites pénales. À ce sujet, la compagnie Swiss déclare n’avoir mené aucune démarche de dénonciation sur le cas de Sullens. (TDG)