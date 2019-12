Sur le terrain, la finance durable suisse aide les victimes à remarcher

Le chantier bat son plein. Au milieu du bâtiment trône une longue rampe en béton qui attend les dernières finitions: 80 mètres de pente douce, parsemée de paliers de repos, reliant en trois lacets les deux étages du nouveau centre orthopédique de Kinshasa construit par le CICR, à l’aide d’un emprunt humanitaire soutenu par des banquiers genevois.

Souvent la finance responsable reste un concept abstrait dont le public peine à voir les réalisations. Je ne veux pas investir dans le pétrole, trop sale? Idem pour l’armement? Les placements proposés à la clientèle des banques en contiennent souvent. L’investissement et l’éthique ne semblent pas toujours couler de source.

Le futur centre orthopédique en construction à Kinshasa

Pourtant, la prise de conscience du monde financier est réelle. Des partenariats humanitaires d’un type nouveau voient le jour. Des hôpitaux sortent du sol soutenus par l’argent de clients ayant placé leur épargne dans les banques suisses. Le concept est totalement novateur. C’est un peu l’histoire de la rencontre de la philanthropie et de l’investissement.

Un prêt de 26 millions de dollars

Qu’est-ce que peut changer un prêt de 26 millions de dollars dans des pays en proie à de violents conflits? L'exercice est en cours. Le CICR et Lombard Odier ont «coparrainé une transaction de dette privée» destinée à la construction et à l’exploitation de trois centres de réadaptation physique au Mali, au Nigeria et en République démocratique du Congo (RDC). Cet accord baptisé Programme CICR d’investissement à impact humanitaire (PHII), qui porte sur cinq ans, comporte également un volet formation. Plusieurs Etats européens sont aussi partie prenante. Aujourd’hui, les trois centres orthopédiques sortent de terre et le personnel local se forme en orthoprothésie.

Cette transaction de dette privée est complexe. Les investisseurs privés avancent l’argent, puis sont remboursés à l’échéance par les gouvernements occidentaux en fonction des résultats obtenus. «Nous avons instauré un contrat de performance, précise Maximilian Martin, responsable de la philanthropie chez Lombard Odier. Les bailleurs finaux que sont les gouvernements belge, italien, suisse et britannique, ainsi que la Fondation la Caixa, rétribueront les investisseurs uniquement si certains critères sont atteints.»

Dans le détail, les investisseurs prennent un risque, mais sont aussi susceptibles d’engranger un bénéfice.

«Ils peuvent perdre jusqu’à 40% de leur placement si le projet final ne remplit pas les conditions de qualité préétablies. À l’inverse, ils pourraient percevoir un revenu total de 34% sur cinq ans si les nouveaux centres sont 80% plus efficaces que les centres de référence déjà existants.» Maximilian Martin, responsable de la philanthropie chez Lombard Odier

Ce retour sur investissement serait versé par les bailleurs gouvernementaux. En clair, ces derniers encouragent et dynamisent la performance humanitaire.

Un hôpital en soins orthopédiques à Kinshasa

Direction la République démocratique du Congo. «Les barrières de sécurité doivent encore être posées», confie Thierry Vignolles, chargé de travaux de l’organisation. Tout devrait être terminé au printemps 2020.

Le bruit des ponceuses et meuleuses est assourdissant. Près de 80 ouvriers casqués, maçons, peintres et électriciens, triment de concert. Des ateliers de fabrication des prothèses au parcours d’exercices, le centre orthopédique couvrira une surface de 2500 m2. Un générateur de secours est prévu pour pallier les coupures d’électricité, fréquentes dans la capitale de la RDC. Au rez, des ouvriers aux casques rouges ou jaunes trient trois tas de graviers aux tailles et couleurs différentes, à l’emplacement où demain seront fabriquées les prothèses. À l’étage, où les câbles électriques pendent encore hors des gaines, une quinzaine de kinésithérapeutes s’activeront dans plusieurs cabines, non loin de la salle d’exercices. Dans cette dernière, une fois le chantier terminé, des barres parallèles et de faux escaliers, répliquent d’obstacles urbains et de trottoirs piégeant les handicapés, leur permettront de se familiariser avec une nouvelle jambe ou une chaise roulante.

Des couleurs différentes ont été choisies pour peindre les parties du bâtiment. Jaune pour l’orthopédie, bleu pour la kinésithérapie, rose beige pour l’accueil. «Il faut que les patients puissent se diriger seuls au maximum», indique Thierry Vignolles. Les sols en granito tachetés de noir et de blanc apparaissent ici et là.

«L’objectif est d’offrir des soins de réadaptation à 2200 personnes par an d’ici à 2022.» Marc Liandier, responsable du programme de réadaptation physique du CICR.

Dans ce cadre, la formation de plusieurs orthoprothésistes a démarré pour renforcer les équipes.

Les investisseurs vont suivre cela avec attention. Le retour final sur leur placement va en dépendre. Afin d’évaluer objectivement les résultats obtenus en 2022, une batterie d’indicateurs a été compilée pour constituer un indice de référence. «Le nombre de patients traités, de chaises roulantes distribuées ou encore de prothèses fournies aux plus démunis figurent notamment dans ce benchmark», détaille Maximilian Martin. Un volet digital avec la mise au point d’un outil informatique de gestion des ressources est également prévu. «La planification des ressources et du rapport aux fournisseurs seront améliorées, et des fiches patients électroniques seront créées.» Tout cela sera pris en compte avant le remboursement final.

La République démocratique du Congo manque de moyens

Le CICR n’a pas la vocation de faire tourner le centre ad eternum. L'année prochaine, le bâtiment sera remis à l’Hôpital général de Kinshasa (HGPRK) qui devra en assumer la charge. Cela ne va pas aller sans accroc. Le budget ne sera pas facile à couvrir tant le financement manque en matière de santé dans le pays. «Nous sommes en pleine discussion pour voir comment le CICR va nous accompagner pour la suite», confirme Clément Mbaki, directeur du HGPRK. Malgré l’immense richesse du sous-sol congolais, Kinshasa a les poches vides.

Le directeur de l’Hôpital général de Kinshasa, Clément Mbaki, est à la recherche de financement

Les besoins en santé sont pourtant énormes en RDC. Deuxième plus grand pays d’Afrique, le pays se trouve confronté à des conflits armés à répétition depuis le milieu des années 90. Les routes sont souvent délabrées et la criminalité inquiète. Les blessés par balles sont légion dans l’est du pays et les soins orthopédiques manquent.

L'actuel centre orthopédique SKAO de Kinshasa sera remplacé par le bâtiment qui sort de terre

Le nouveau centre orthopédique tombe à point nommé. «Il s’agira de la première grande infrastructure de référence en la matière», explique Martin Kembo, coordinateur du SKAO, l’actuel service de kinésithérapie et d’appareillage orthopédique du HGPRK, qui va hériter du nouveau centre. À Kinshasa, les accidents de la route et les séquelles de la poliomyélite nourrissent aussi les besoins en orthopédie. Aujourd’hui, seuls quelques congrégations religieuses et organismes privés offrent des soins gratuitement. Le CICR y propose une aide depuis 1998.

Le SKAO est situé juste à côté du chantier. Il faut longer un vieux bâtiment décrépi, où des patients hommes et femmes se reposent à même le sol, pour atteindre son service. À la réception, trois personnes assises devant de vieux tas de feuilles, portant griffonnées à la main les inscriptions de spécialités traitées ici, semblent ne rien faire. Le temps est comme suspendu. À l’intérieur, plusieurs kinés papotent dans de petites cellules aux rideaux fatigués.

Le CICR soutient déjà le centre en fournissant gratuitement les composants et matériaux nécessaires à la fabrique des prothèses, ajoutant 130 dollars par appareil pour la main-d’œuvre. «Entre janvier et septembre, 305 bénéficiaires ont été référés par le CICR et ont reçu des soins de réadaptation physique au SKAO», souligne Marc Liandier.

Une culture de la violence

En 1998, les blessés de guerre affluaient à Kinshasa depuis le Nord-Kivu. La région frontière du Rwanda était en proie à de violents conflits ethniques. C’est dans la région que tout a démarré, à l’extrême est de la RDC, du côté de Bukavu. En 1994, après le génocide rwandais, deux millions de réfugiés souvent des génocidaires hutus ont débarqué depuis le Rwanda. La culture de la violence s’y est enracinée depuis.

Les affrontements n’ont jamais vraiment cessé. Mais les blessés sont aujourd’hui directement pris en charge sur place, notamment à Goma. Pourquoi cette violence? Une multitude de groupes armés provenant parfois de pays voisins lorgnent le riche sol sous de l’Est congolais, qui regorge de coltan et de tungstène, métaux utilisés pour fabriquer les téléphones portables et les ordinateurs. L’or et l’étain passent aussi les frontières en fraude à destination du Rwanda, de l’Ouganda, du Burundi ou de la Tanzanie. Les mines artisanales sont rackettées aussi bien par les miliciens congolais Maï-Maï que par leurs adversaires, les combattants hutus du FDLR (Front démocratique de libération du Rwanda) et des milices Interahamwe. Les populations civiles sont également prises pour cible. Les viols sont largement utilisés pour faire fuir les familles des zones riches en métaux, avant que leur terre ne soit creusée. Dès lors, le tissu social est détruit et la vie n’a plus de valeur.

Une centaine de groupes armés terrorisent la population au Nord-Kivu. Photo: AFP

Goma paraît calme par rapport à Kinshasa et ses 15 millions d’habitants, fourmilière à la circulation chaotique et à la chaleur étouffante. On est à l’autre bout du pays. Le climat y est tempéré. Située au bord du lac Kivu, la ville offre presque un parfum de vacances exotiques, avec son volcan que l’on aperçoit fumant au loin. Les patrouilles militaires des Nations Unies ramènent pourtant vite à la réalité. Les groupes armés sévissent dans les campagnes avoisinantes.

La machine est rodée. Célestine, 4 ans, en a fait les frais. «Des hommes en armes ont déboulé dans son village il y a deux ans», explique Florence Douet, infirmière CICR à l’Hôpital Ndosho de Goma. Son père l’a perdue dans sa fuite, alors que le carnage nocturne démarrait. «La petite a pris des coups de machette sur la tête», témoigne-t-elle. Les assaillants l’ont laissée pour morte. La Croix-Rouge locale l’a retrouvée au milieu d’un tas de cadavres, des asticots dans les plaies. Célestine est de retour à l’hôpital. Son père la tient doucement dans les bras. Elle griffonne sur un cahier avec des crayons de couleur. Elle ne parle plus depuis son agression.

De l'éruption du Nyiragongo à Ebola, les malheurs se succèdent

Les trottoirs sont mal en point à Goma. Pas facile de se déplacer dans la ville avec une jambe artificielle ou les séquelles de la polio. La ville s’est pourtant reconstruite depuis la dernière éruption du Nyiragongo en 2002. À l’époque, la coulée de lave avait englouti une partie de l’aéroport, des maisons d’habitation et des églises. Les malheurs n’arrivent jamais seuls. Aujourd’hui, on se lave les mains en entrant dans les bâtiments officiels. Ça sent la javelle pour cause d’Ebola. La maladie est de retour au Nord-Kivu depuis l’été 2018. Un spécialiste occidental du virus tend son appareil photo. Sur le petit écran, on y voit des gerbes de feu rouge-orange dans la nuit. Le cliché a été pris la veille. Le volcan crache à nouveau. Les bidonvilles et les petites échoppes du centre demeurent sous sa menace.

La menace Ebola reste présente Photo: Keystone

Restent la violence et la délinquance. Là aussi, le feu couve toujours. Les blessés sont difficiles à soigner. «En Asie, ce sont plutôt les mines qui sévissent», note Bernardo Gomes, délégué PRP du CICR. Avec l’explosion, le membre est arraché et une simple prothèse suffit à redonner un peu de mobilité. C’est souvent plus compliqué avec les blessures par balles. L’os est fracturé, la plaie est contaminée. «Cela provoque une grande perte osseuse.» Le chirurgien arrive parfois à sauver le membre, mais l’appareillage s’avère compliqué. Le membre n’est plus stable, la jambe touchée devient plus courte. «Il n’y a pas d’os, que de la chair, le blessé ne peut plus s’appuyer dessus.» Il faut être créatif dans la conception de l’orthèse, le harnais qui va soutenir le patient, sa nouvelle armure. «La chirurgie reconstructive comme pratiquée en Occident n’existe pas ici», ajoute-t-il.

En général, les blessés par armes finissent à l’Hôpital Ndosho. Le CICR y loue quelques bâtiments où les gens sont soignés en urgence. Sur un brancard, une policière fraîchement opérée semble euphorique, probablement les effets de l’anesthésie. La nuit a cependant été calme. «On n’a reçu personne depuis hier», s’étonne presque Florence Douet, l’infirmière du CICR. Des patients brisés, elle en a vu.

Des vies brisées

Les récits sont terribles. Encore et toujours. L’ultraviolence, les enfants soldats dressés pour tuer, parfois blessés, pressés de repartir à la guerre. L’épidémie de violence continue. Madame Denise, la vingtaine, a pris une balle dans la tête qui l’a rendue aveugle. «C’était le 25 août dernier. Je partais à un mariage lorsque nous avons été attaqués à une quarantaine de kilomètres de mon village.» Il y a eu des morts et des blessés. La faute à une bande armée comme il en existe tant, probablement financées par l’argent des mines; de celle qui font régner la terreur. Les minerais de sang, encore une fois. «Dites au gouvernement qu’il faut faire cesser cette violence», lâche-t-elle d’une voix nerveuse.

Dans une petite pièce, deux psychologues femmes attendent les patients. Les victimes de violence sexuelles et les amputés sont fragilisés. «Nous les aidons à lutter contre les pensées répétitives et l’anxiété, explique l’une d’elles. Une baisse des symptômes signifie une hausse de la fonctionnalité au quotidien.» La parole permet de se reconstruire.

Les témoignages de Rachel Kavira Tavuiriha et Olivier Sumbé Sikvisama sont emblématiques de la violence qui règne au Nord-Kivu

À Goma comme ailleurs, les personnes handicapées doivent être suivies sur la durée. «J’ai été attaquée et touchée par balle le 19 mai 2007 vers Binza alors que je partais vendre du poisson fumé et des pagnes», témoigne Rachel Kavira Tavuiriha, dont la jambe n’a pas pu être sauvée et qui porte une prothèse. «Avec la croissance et l’usure, je viens de la changer pour la troisième fois.» La jeune femme est prise en charge gratuitement par le CICR depuis le début. Une obligation face à la pauvreté ambiante. L’appareillage coûte entre 600 et 750 dollars, ce qui représente l’équivalent du salaire annuel moyen dans le pays.

Des prothèses sur mesure et un accompagnement longue durée

Les jambes artificielles et orthèses sont fabriquées dans la ville. Blouse blanche, portant des lunettes monture écaille sombre, Jean-Baptiste Wasingya est orthoprothésiste au centre de réhabilitation Shirika La Umoja: 165 prothèses et 95 orthèses sont sorties de son atelier l’année dernière. Ici on moule, on rectifie, on chauffe les plaques de polypropylène. Des sacs de plâtre reposent sur le sol. Les machines servent à polir et à réaliser les finitions. «On adapte au plus près du moignon», assure-t-il. On le croit sur parole. Une fois la prothèse montée, vient ensuite la phase d’essayage. «On fait du sur-mesure en ajustant au mieux le positionnement des pièces par rapport au corps.»

L'année dernière, 165 prothèses et 95 orthèses sont sorties de l'atelier de l'orthoprothésiste Jean-Baptiste Wasingya

Le travail avec les kinésithérapeutes peut débuter. Le centre est équipé pour cela. Dans une vaste salle claire, sont disséminés plusieurs barres parallèles, des minirampes et des espaliers. Un blessé portant une orthèse avance entre les barres, accompagné d’une proche. «Il est essentiel de vérifier si l’appareil est confortable, si ça tient et si le patient l’accepte psychologiquement», détaille-t-il. Pour se faire, la technologie proposée par le CICR est modulaire, adaptable ainsi à chaque patient. Il faut respecter les lignes de charge et de gravité, l’alignement statique. Pincement et douleur sont souvent au rendez-vous. «L’ajustement est essentiel afin que le patient puisse fonctionner normalement chez lui», relève Giselle Kantu, membre de l’équipe PRP du CICR. L’objet doit aussi être esthétique, le mollet et le pied de plastique le plus ressemblant possible au membre amputé. «Le patient risque autrement de refuser sa prothèse, particulièrement si c’est une fille», insiste-t-elle.

Les prothèses sont d'abord moulées dans les centres spécialisés en orthopédie

Le jeu en vaut la chandelle. «Porter une prothèse ou une orthèse leur redonne la vie», constate-t-elle. Le quotidien est délicat pour les handicapés en RDC. Le regard de l’autre peut s’avérer pesant. «Comme les amputés sont différents, les gens les stigmatisent, on dit qu’ils font de la sorcellerie, ils sont rejetés», observe-t-elle. La prothèse devient une rampe pour se fondre dans la masse. «Avec mon pantalon, les gens ne se rendent pas compte que je suis estropié», illustre Olivier Sumbé Sikvisama, blessé par balle à Kilimanioka, dans le Nord-Kivu, en 2017. Avec sa jambe artificielle, il peut retravailler comme technicien en électroménager. «Je tiens une à deux heures debout.»

À Kinshasa et Goma, le CICR soutient les athlètes de handisport

Non loin de là, le CICR a financé un terrain de basket pour joueurs handicapés. Une dizaine de joueuses et joueurs s’y affrontent à tour de rôle. Le bruit de chaises s’entrechoquant et les cris des supporters se mêlent. Ça sent la compétition. «Souvent stigmatisés, les handicapés retrouvent de la considération aux yeux de la société au travers du sport», analyse Eva Bondjele, en charge de l’inclusion financière pour le CICR. Mais les moyens manquent. La ligue paralympique du Nord-Kivu peine à réunir le financement nécessaire pour envoyer ses athlètes en compétition. Il faut se débrouiller quand même. Avec un sourire sur le visage, le jeune entraîneur des équipes de handibasket précise: «On s’est cotisés et on a trouvé le moyen pour aller jouer au Rwanda.» Le sport serait l’ultime rampe pour que l’amputé puisse retrouver sa place au quotidien. Il faut tenter d’avancer.