Stan Wawrinka: Confidences d'un homme apaisé

Avez-vous pris des résolutions pour 2020?

Aucune. Ce n’est pas ma manière de fonctionner. Si on pense à un moment donné qu’il faut maigrir ou arrêter de fumer, on devrait commencer sans tarder, ça ne marchera pas mieux le 1er janvier.

Un objectif en tête, peut-être?

Idéalement, j’aimerais disputer le Masters. Ce sera la dernière édition à Londres et si on regarde le classement ATP, je ne suis pas très loin des huit premiers. J’ai conscience que ce sera dur mais j’ai cet objectif en tête, oui.

Vos coaches prétendent que votre état d’esprit a changé, que vous arrivez toujours joyeux et positif à l’entraînement. Est-ce vrai?

Je suis bien. C’est difficile de mettre des mots sur ce que je ressens mais je suis dans une bonne phase. Je ne saurais pas le dire autrement: je suis bien. Après l’US Open, mes petites blessures ont eu un gros impact. J’ai dû annuler plusieurs tournois. J’ai eu une période assez négative qui, forcément, a altéré mon état d’esprit. En même temps, cette période m’a un peu remis les idées en place. J’ai eu le temps de réfléchir à ce que je voulais vraiment, aux moyens de l’obtenir, à toutes les erreurs que j’ai pu commettre à certains moments de l’année. J’ai eu le temps de penser à tout ça et je dirais qu’aujourd’hui, j’ai les idées bien claires. J’aime ce que je fais et je sais pourquoi je le fais.

De quelles erreurs parlez-vous?

Des choix hors tennis. Des décisions qui n’ont pas apporté beaucoup de positif. À ce niveau-là, on parle de minidétails. Mais à la fin, ces erreurs pèsent. Je pense avoir très bien bossé pendant 90% de l’année, mais les dix autres pour cent m’ont parfois «éloigné» du tennis. Je me suis vidé la tête. Entendons-nous bien: je l’ai toujours fait, et je le ferai toujours - l’hypocrisie ne sera jamais mon truc. Mais cette année, j’ai mal choisi mes moments. Est-ce que je le regrette? Pas forcément. Parce que c’est ma vie, parce que je la mène comme je l’entends, et parce que c’est difficile d’enchaîner les années de haute compétition en faisant attention à tout du matin au soir. Mais je repense à ces erreurs, évidemment.

Vous vous êtes affiché sur les réseaux sociaux en buvant une bouteille au goulot ou en mordant dans une pile de burgers. Ne craignez-vous pas de ruiner votre réputation de joueur sérieux et travailleur?

C’est là que nous nous comprenons mal. Il y a souvent un décalage entre le «gossip» et la réalité que je vis au quotidien. Quand je bois une bouteille au goulot et que je publie l’image sur Twitter, est-ce un hasard, sachant que je viens de signer un contrat avec une marque de champagne? Quand je pose avec une pile de burgers, pensez-vous vraiment que je les mange tous? En réalité, c’était une blague à mon staff, l’élève désobéissant qui nargue ses coaches. Cela dit, des burgers, tout le monde en mange, et moi aussi. Encore une fois, je ne vais pas devenir hypocrite. Je ne vais pas picorer des graines de quinoa pour vous montrer que je suis un gars sérieux et travailleur. Je ne le ferai jamais parce que ce n’est pas la réalité, et que je tiens à rester sincère. Je ne veux pas donner de moi l’image d’un homme que je ne suis pas. Après, d’autres vidéos sont sorties sur les réseaux sociaux, puis dans la presse people, alors que j’étais dans un cercle privé. Je le regrette mais c’est un phénomène que je ne maîtrise pas. Et j’ai envie de vivre normalement, sans surveiller chaque personne derrière son téléphone portable.

Mais ces vidéos où vous faites sauter des bouchons de champagne au milieu d’une piscine ne vous gênent-elles pas?

Disons que si j’avais remporté un Grand Chelem cette année, tout le monde dirait que je suis un gars cool, qui sait s’amuser. Comme je n’en ai pas gagné, on dit que je file du mauvais coton. J’ai envie de conclure sur cette réponse et de laisser chacun y réfléchir…

Vous répétez souvent, depuis quelques semaines, que votre motivation est très élevée. D’où vous vient cette énergie positive?

Je suis bien. Voilà. Mais j’étais déjà très motivé en janvier 2019. Il ne faut pas oublier que j’ai commencé l’année à la soixante-sixième place mondiale, pour la terminer à la seizième. Je ne trouve pas que ce soit si nul. Après, j’ai l’impression que j’aurais pu faire mieux. Je suis un peu fâché contre moi-même. On en discute avec mon team, on analyse, on avance. Mais pour revenir à votre question, je suis particulièrement motivé, oui, parce que tout est clair dans ma tête. Je sais ce que je veux. Je sais exactement où j’en suis par rapport à mes envies et à ma carrière. Je connais ma chance.

Est-ce le privilège de l’âge?

Je ne vis pas du tout les choses de la même façon, c’est sûr. À 25 ans, j’avais énormément de hauts et de bas. À bientôt 35, je me suis un peu stabilisé vers le haut. J’arrive à l’entraînement avec le sourire. J’aime ce que je fais. Je dois encore atteindre une certaine constance dans mes émotions.

Mais une personne qui vit tout à fond, comme vous, n’est-elle pas vouée à des sautes d’humeur permanentes, sinon épuisantes?

(Il coupe) Si, si si… Bien sûr. Ces «up and down» m’ont parfois détruit, en tout cas fatigués. Avec les années, avec ma grosse blessure, j’ai réussi à calmer les choses. Je prends plus facilement du recul. Je passe moins vite d’un extrême à l’autre. Je ne laisse plus un problème me poursuivre pendant des heures: je suis capable de «bloquer» mes émotions. Pas mal, non? (Rire) En même temps, je ne changerai pas ma nature. C’est aussi parce que je suis émotif, un peu trop à fond dans tout, que j’ai gagné des Grand Chelem. Pareil avec ma timidité: je suis capable de basculer dans l’autre extrême. On me trouve parfois exubérant.

Pensez-vous vraiment que vous soyez toujours timide?

Disons que je me suis beaucoup, beaucoup soigné. J’ai adopté des attitudes contre nature, j’ai forcé, jusqu’à vaincre ma timidité. Aujourd’hui encore, le premier contact me demande plus d’efforts qu’à la plupart des gens, mais je progresse dans ce domaine aussi.

Selon ses coaches et de son propre aveu, Stan Wawrinka déborde d’énergies positives. Crédi photo: Hamish Brown/Getty Images

Comme Roger Federer, vous avez parfois perdu vos moyens, sinon des matches, en raison d’une fébrilité extrême dans les moments clés. Pourquoi ce stress à 35 ans, alors que vous n’avez plus rien à prouver?

Je pense tout simplement que nous devenons plus nerveux avec l’âge. Pour une raison assez simple: nous connaissons mieux que personne les conséquences de nos erreurs. Nous avons tellement vécu ces moments clés où un seul choix, une seule frappe, peuvent changer le cours d’un match, sinon d’un tournoi, parfois d’une saison entière, que nous avons tendance à nous projeter. Nous sommes dans l’anticipation négative. Nous créons nous-mêmes les conditions de notre stress.

Existe-t-il un moyen d’y échapper?

Je sais que les gens se moquent de nous quand ils entendent cette phrase, mais la seule façon d’aller loin dans le tennis est d’y aller «match après match». Tout est là: les grands champions gagnent autant de titres parce qu’ils ont cette capacité de vivre le présent, de le vivre pleinement, avec beaucoup d’intensité, sans y intégrer la conséquence. Ils ne se projettent pas. Ils pensent à la prochaine balle, puis à la prochaine, puis à la prochaine. L’exemple type, c’est Nadal. L’âge nous amène souvent à anticiper des événements auxquels nous ne devrions même pas songer, mais les gens comme Rafa sont dans l’instant présent. Point après point, match après match…

Au bout du compte, vous avez un palmarès exceptionnel, une fortune considérable et un corps usé. Après quoi courez-vous encore?

Un titre. Si possible un grand titre. Pas pour le palmarès mais pour les émotions que ça procure. Un titre, c’est un peu une drogue. D’ailleurs, j’ai eu de violents «backtrips» après mes victoires en Grand Chelem, une fois que l’adrénaline est retombée et que je me suis retrouvé seul chez moi. Ça fait un vide terrible. Je sais que quand j’arrêterai la compétition, ce sera dur. Je connaîtrai d’autres émotions mais, sans vouloir vexer personne, les sensations que procure le haut niveau n’existent pas ailleurs. Les entraînements, toutes ces journées où tu te fais mal en sachant que tu prépares peut-être un grand coup, sont une drogue. Il est difficile d’arrêter.

Quel sera votre dérivatif?

Je sais que j’ai trop d’idées, trop de curiosités et d’envies, pour m’ennuyer. Mais je sais aussi que je fais les choses à fond et que quand ma carrière prendra fin, j’aurai du mal à trouver un équilibre. Je serai dans le trou, forcément, et je m’y prépare déjà.

À Bâle, vous avez reproché à la presse suisse de juger sévèrement votre année. Avez-vous l’impression d’être mal compris?

Comme dans tout, il est difficile d’avoir une compréhension parfaite des événements quand on ne les vit pas de l’intérieur. Parfois, les gens me croient plus fort que ça, ils pensent que je devrais aller plus loin en Grand Chelem. Je comprends leur perception et, d’une certaine façon, je la partage. J’en suis même flatté. Tout ce que je peux dire, c’est que par rapport aux situations que nous avons vécues avec mon team en 2019, par rapport à ma progression au classement ATP, de la 66e à la seizième place, en revenant d’une grave blessure, l’année a été très bonne. Et puis…

Et puis?

Il y a ceux qui suivent le tennis chaque semaine, en connaissance de cause, et il y a les autres qui, en regardant les quarts de finale à Roland-Garros, ont découvert que je jouais encore. Chacun dans sa perception de ma carrière voit juste.

Les jugements vous touchent-ils encore?

Oui, forcément. Dans tous les sens: les remarques négatives comme les positives. Mais à la fin, on y revient toujours: c’est ma vie, ma carrière. Le plus important, c’est comment je me juge, moi. Et je ne crois pas manquer d’esprit critique. Peut-être même que je suis trop négatif, plus que la moyenne des gens, mais ça aide aussi à évoluer. Et dans ce domaine, j’ai énormément progressé: j’arrive aujourd’hui à «sortir» mes pensées négatives, à les évacuer et les oublier, à les empêcher de me détruire. Vous n’imaginez pas comme ça rend la vie plus facile… Encore une fois, je commets des erreurs, car je suis comme tout le monde. Mais je suis bien. Je suis clair dans ma tête. Je reste évidemment un peu extrême mais, à mon échelle, on peut dire que je suis apaisé. C’est le mot que je cherchais, oui: apaisé.

Du coup, que peut-on vous souhaiter pour 2020?

La santé et un titre. Idéalement un gros titre (éclat de rire).