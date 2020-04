Selon les cours, le prof change de déguisement

Une salle de classe avec pour élèves des statues: un nain de jardin, Socrate ou encore la Vierge Marie. Cachés dans le lot, deux êtres humains affublés de chapeaux absurdes suivant un cours de portugais brésilien, interrompu par un faux léopard rugissant. Carnaval tardif en plein mois d’avril? Énième vidéo comique portant sur le coronavirus? Des profs en pleine décompensation après trois semaines de quarantaine?

Non, simplement l’esprit dominant, même en temps normal, du «Prep de Lausanne», mené par son directeur, Albert Grun. Pour casser la morosité de la quarantaine, l’école réalise des montages humoristiques qu’elle poste sur les réseaux sociaux. Albert Grun, également professeur d’histoire, donne ses cours vêtu de déguisements qui se déclinent sur le thème de la leçon: la chemise stricte d’Hô Chi Minh pour l’histoire du Vietnam ou une tenue de parachutiste pour la guerre d’Algérie.

«La semaine prochaine, pour la suite du cours sur l’Algérie, j’ai préparé un costume de torturé, avec du faux sang et d’affreux bruitages livré par une boutique, c’est infâme», détaille-t-il en riant. Albert Grun ne fait pas les choses à moitié. Pas question de se contenter de vieux accessoires de carnaval retrouvés au fond du grenier. La chemise blanche d’Hô Chi Minh a été réalisée par les soins d’une couturière.

Le «Prep» est parvenu à s’organiser rapidement. Quelques jours après l’annonce du confinement par le Conseil fédéral de fermer les écoles, l’équipe est parvenue à installer un équipement lui permettant de donner l’ensemble de ses cours en ligne. Mais certains élèves souffrent de l’isolement, et les facéties du directeur sont bienvenues. Sur les réseaux sociaux, les retours des élèves sont dithyrambiques. «Génial!» «Merci, j’ai beaucoup ri!» «un véritable héros national», s’enthousiasment-ils.

N’est-ce pas un brin déconcentrant, un enseignant en robe de soie jaune canari qui vous explique l’histoire de la guerre d’Indochine? «Ils rigolent pendant 45 secondes, puis le calme revient, assure Albert Grun de sa voie chaleureuse. Vous me direz que c’est beaucoup d’investissement pour 45 secondes, mais le but est de garder le lien social avec les élèves.»

L’idée est aussi de garder leur attention. Cette école privée, dont le but est de permettre aux élèves ne possédant pas de maturité d’accéder à l’université, ne rencontre pas trop de problèmes de motivation. Mais les jeunes restent… des jeunes.

«Avec Zoom, ils peuvent se connecter et ensuite aller se recoucher. C’est un peu le souci», reconnaît le directeur. L’école continue d’ailleurs «d’assurer le service»: contrôles et examens sont toujours d’actualité. Une véritable prouesse, surtout lorsque l’on sait qu’Albert Grun est très peu branché technologie, lui qui ne passe pas plus d’un coup de fil par semaine. Ce n’est d’ailleurs pas l’unique ambivalence du directeur. Ce «show man» n’a, par exemple, jamais fait de théâtre. «Je suis très coincé en dehors des cours. Je ne m’habille qu’en noir, j’ai un balai dans les fesses, assure-t-il. Mais l’enseignement me libère.»

D’ailleurs, le live lui manque. «En cours, devant un public, je monte en puissance. J’aime me lâcher, c’est d’ailleurs l’esprit de l’école. Là, tout seul devant ma caméra, je mets plus de temps à me chauffer, regrette-t-il. Je me réjouis de revoir mes élèves.» Une affection semble-t-il partagée. «Il y a des êtres exceptionnels sur cette terre, peut-on lire en commentaire sur Instagram. Monsieur Grun en fait assurément partie!»