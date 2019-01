Rocky Scacchia, la grande confession

Enrico Scacchia, c’est d’abord un héros d’enfance. Une gueule d’ange et d’enfer, un talent fou et une volonté de maboule. Un surnom qui déchire au cœur des années 1980: «Rocky». Le vrai. Un Stallone de Bümpliz, souche italienne et crochet ravageur, qui rêve lui aussi de devenir champion du monde. Un Balboa de Carouge qu’on a vu affoler projecteurs et midinettes, promoteurs et gazettes, avec sa rage, sa foi et ses poings – le boucan que ça faisait, à taper sur les rambardes en fer de l’ancien Vél’ d’Hiv, à hurler «Ro-cky!, Rocky!» dans des Vernets chauffés à blanc. Le film de sa vie, celui d’un météore qui explosera en vol afin de mieux consacrer son temps à recoller les morceaux, annule tous les sirops hollywoodiens. Tout y est plus dur, plus profond, plus beau et plus tragique. Plus vrai.

Vingt-deux ans contre un cancer

Enrico Scacchia, 55 ans, s’est relevé de tous les combats. Il mène toujours le plus rude d’entre eux, face à un cancer du système lymphatique. Vingt-deux ans que ça dure. «Après tout ce temps, avec une telle maladie, normalement…» Vingt-deux rounds et puis soudain, en novembre passé, l’impression du K.-O. «Quand j’ai lu la brochure de présentation des soins palliatifs qu’ils avaient laissée sur la table de chevet sans rien me dire à l’hôpital, je me suis dit: «Bon, OK, je vois que c’est plutôt sérieux», pouffe-t-il, tranquille. Quelques jours plus tard, j’ai senti une pression, comme si quelque chose voulait s’échapper par le bout de mes pieds. C’était mon âme. Tout le monde a peur de la mort, c’est naturel. Mais dans ma tête, j’étais prêt. Serein.»

Le gong n’a pas sonné. Trois semaines plus tard, le 7 décembre, Enrico Scacchia acceptait de consacrer deux heures au récit de sa vie, en l’amicale présence de son ancien manager Daniel Perroud, l’un des seuls à n’avoir jamais rompu le contact. Vu la densité de l’épopée, un tête-à-tête de trois heures suivra, le 21 décembre, toujours dans la banlieue bernoise, à l’EMS de Jolimont – sans le soleil. Par la fenêtre de sa piaulette en demi-sous-sol, à travers les brumes et les arbres, on voit les pousses d’un faubourg blême et le gigantesque pont de béton d’une bretelle autoroutière. Un décor moins rock’n’roll que les basfonds de Philadelphie, mais pas moins sombre. La lumière, ce sera lui: Enrico Scacchia, idole oubliée au pouvoir d’attraction intact.

L’œil du tigre est toujours là, mais le fauve est apaisé. Tout doux, même. Sans amertume, quoique. «Non, je n’ai pas tout pardonné. J’ai bien compris la théorie du pardon mais dans la pratique, c’est parfois difficile. J’ai demandé à Dieu de m’aider en ce sens, mais cela ne marche pas si bien. Je conserve des douleurs dans le cœur, dont je sais qu’elles ne sont pas justes.» Les mots sont implacables mais le ton ne trahit aucun pathétique, nulle complainte. «J’ai trouvé la paix.»

Les coups de couteau de sa mère

Des coups de couteau que sa mère cherchait parfois à lui porter, Enrico Scacchia a très tôt tiré un art consommé de l’esquive; et une philosophie de vie. Parce qu’elle le rouait de mandales ainsi que sa sœur aînée, le petit garçon a choisi non pas de faire de la boxe, mais d’en bouffer jusqu’à la moelle. «Ma mère aimait ça, c’est elle qui a eu l’idée. Cette violence que je recevais me donnait de l’agressivité. La boxe me permettait de l’expulser. L’autre raison pour laquelle j’ai voulu monter sur un ring, c’est la défaite aux points de Fritz Chervet, le soir de mon 11e anniversaire (ndlr: le 27 avril 1974, lors d’un championnat du monde). J’ai été tellement scandalisé par le verdict des juges que j’ai voulu prendre sa revanche, réparer l’injustice.»

Violence et injustice, deux fruits à l’origine d’une même colère, deux moteurs pour un rêve de gosse. Né à Berne, privé d’un père parti sous les coups – décidément – de l’amant de sa mère, éloigné de celle-ci durant trois ans entre 5 et 8, le petit Scacchia a du Raging Bull en lui. Son caractère, il l’a forgé chez les grands-parents, dans les Abruzzes, un bled de montagne où «il fait plus froid qu’en Suisse l’hiver et horriblement chaud l’été – c’est pour ça que les gens y sont si durs».

Restaient les chevaux, poules, cochons, moutons et chiens bergers. «C’est une joie d’avoir un chien comme ça, très joli, très intelligent.» Deux ans d’internat chez les bonnes sœurs dans le Piémont, puis retour à Berne, où l’ambiance ne s’est pas détendue à la maison. «Ma mère n’était pas faite pour avoir des enfants, elle a eu une vie très dure, je comprends.»

Il y a tellement de reconnaissance, dans la voix d’Enrico Scacchia, tellement de douceur dans son regard. À 16 ans, l’ado est champion de Suisse amateur, déjà dans la cour des grands.

«Je n’étais pas fier, même si ça me faisait un peu bizarre de me voir à la télé. À mes yeux, c’était le début, le chemin logique.» Couvé par Charly Bühler à l’Athletic Box Club de Berne, le joyau brille vite. «Les autres étaient là pour s’entraîner, travailler leur force ou leur courage. Moi, je voulais devenir boxeur, synthétise-t-il. J’ai tout donné pour ça. Je ne fumais pas, je ne buvais pas et petit déjà, j’allais courir des heures dans les bois. Mais je n’ai fait aucun sacrifice, tout était joie – j’étais tellement motivé.»

Dompter la rage, se construire un destin, acquérir l’indépendance et… devenir champion du monde. «J’étais un garçon très timide, j’avais besoin de prendre confiance. Entre autres peurs, il y avait celle d’être un étranger», se souvient celui qui a grandi comme Rital dans le climat de l’initiative anti-immigrés de James Schwarzenbach.

Sparring-partner à 19 ans du champion d’Europe Louis Acariès – qui ne lui paiera pas sa prime –, Enrico Scacchia enchaîne les victoires pour panser ses plaies. Tout en continuant à encaisser les coups. L’un d’eux, essuyé dès 1981 en Allemagne, le laissera dans l’incapacité d’écrire pendant dix ans.

«J’avais très peur en entrant sur un ring. Mais j’étais capable de le cacher»

Un champion trop pressé

Sûr de lui et pressé, trop pressé, Enrico Schacchia trouve «insupportable» de ne pas encore être champion du monde à 22 ans: «Je n’allais jamais assez vite, ni assez bien.» En novembre 1985 pourtant, il a l’occasion de devenir champion d’Europe à Genève. Il en aura une seconde, deux ans plus tard à Berne, manquée elle aussi. Entre destin doré et fantasme évanoui, le sort avait tranché. «Si j’avais gagné un de ces deux combats, j’aurais eu une tout autre vie.» Et Rodolfo Sabbatini, fameux promoteur italien à qui il avait tapé dans l’œil, meurt le 6 janvier 1986.

Avec une gueule d’acteur et une histoire à la Rocky, Enrico Scacchia est vite devenu une star dans tout le pays (ici en représentation à Zurich le 18 juin 1984, pour promouvoir un combat). Niklaus Stauss/Keystone

Enrico Schacchia, aminci mais très beau dans son survêtement, promène son regard autour de lui, sourire en coin, à la fois vieux sage et grand gamin. Dans la chambre, il y a, outre le strict nécessaire, des livres consacrés à la religion et la philosophie. La moitié de l’espace vital est dédiée aux accessoires pour le chat de sa fille, qui a longtemps été là mais qui n’y est plus, lui non plus.

La tentation de chialer, hein? Pas du tout, parce que «Rocky» est là, si fort, si calme. «Heureusement que je ne suis pas devenu champion d’Europe ou du monde, lance-t-il en guise de fulgurant contrepied. J’avais un manque de sagesse et d’expérience terrible. Je ne pense pas que j’aurais supporté trop de gloire, après tout ce que j’avais vécu. À l’époque, je voulais la grandeur. Aujourd’hui, je sais que nous sommes petits.» Humilité et reconnaissance: «J’ai eu la chance que la chose juste survienne à chaque fois pour m’amener à comprendre le sens de la vie.»

Sortie de ring à quatre pattes

Le sens de la vie, c’est quoi, quand le rêve s’envole? Quand la pente se durcit pour de vrai? Quand les gens, y compris les plus proches, se détournent? Enrico Scacchia perd de sa superbe, jusqu’à quitter le ring à quatre pattes, les yeux dans le vague et sous les sifflets du public, un soir de défaite mortifiante en mars 1988, face au Britannique Carlton Warren. «Je n’ai pas souffert de l’abandon des gens, au contraire. J’ai toujours su que le champion était le plus grand et que celui qui perdait devenait une merde. Je savais. Je n’ai pas eu de mauvais réveil, parce que je ne m’étais jamais endormi.»

«Parfois, on peut penser que Dieu a fait des erreurs. La Terre, ce n’est pas que le paradis. Il y a l’enfer aussi. J’ai connu les deux»

Un divorce déchirant

Comment trouver le sommeil, dans un tel tourbillon? «La pression, l’argent, le regard des gens. Un boxeur est très tendu en permanence. J’avais très peur en entrant sur un ring. Mais j’étais capable de le cacher.»

Son couple, lui, ne résiste pas. «Après la défaite contre Blanchard, ma femme a perdu son respect pour moi. Elle avait insisté pour se marier (1984), c’est elle qui a voulu divorcer (1992). Maintenant, tout va bien.» Mais la déchirure fut féroce. «J’ai dû partir. Ce qui m’a fait le plus mal, c’est la séparation d’avec les enfants (ndlr: une fille née en 1987, un fils en 1988). Elle était en position de force, elle en a profité.»

Plus loin: «Il y a une certaine justice, à ce que les femmes aient le pouvoir sur certains points.» Plus loin encore: «Parfois, on peut penser que Dieu a fait des erreurs. La Terre, ce n’est pas que le paradis. Il y a l’enfer aussi. J’ai connu les deux.»

Chauffeur de taxi entre 1992 et 97, Enrico Scacchia ne jette pas l’éponge. Il se lève à 5 heures tous les matins pour pouvoir s’entraîner le soir, après sa journée de boulot. C’est aussi durant cette période qu’il façonne son esprit, son âme. À la poursuite d’une quête, il lit beaucoup, réapprend à écrire. En bisbille avec la Fédération suisse, «une mafia où tout le monde se connaît bien» qui lui retire sa licence en 1996, «Rocky» décoches ses dernières flèches en Italie, avant de perdre un ultime combat bidon, en 1999, à Skopje, histoire de lancer Sasha Mitreski, l’un de ses jeunes poulains macédoniens – il a aussi coaché Nuri Seferi, futur champion du monde.

«Mon rêve était toujours plus irréaliste, la boxe était devenue comme un obstacle à mon autre chemin.» Maintenant qu’il sait que Dieu n’est pas bon, Enrico Scacchia peut se consacrer à Lui.

«Les coups que j’ai pris ont agi sur mon cerveau. Ça m’a secoué. J’ai comme des explosions dans la tête, qui riment avec des ouvertures. La boxe est destructive, sans doute. Mais des fois, elle m’a apporté des flashes, comme des illuminations, qui m’ont montré le chemin. Comme des décharges, qui me réveillaient. Tout cela a travaillé sur mon imagination, m’a poussé à me poser des questions et avoir envie des réponses. J’avais besoin de comprendre, de trouver l’explication.»

Enrico Scacchia a trouvé. C’est la raison pour laquelle il se retourne sur le parcours avec autant de sérénité. La gloire précoce, avec les filles à ses trousses? «Comme je n’allais pas à elles, elles venaient chez moi pour s’offrir – ce n’est pas joli à dire, comme ça. Heureusement, je suis très timide, je n’étais pas Elvis Presley.»

Les combats truqués? «On m’a proposé pas mal d’argent pour perdre. Mais j’avais trop d’orgueil, je voulais gagner.» Le dopage? «J’ai essayé, avec les mêmes trucs qui avaient permis à Ivan Lendl de perdre dix kilos et devenir No 1 mondial. Paaa, avec ça, j’arrivais à m’entraîner encore plus, j’étais encore plus puissant alors que j’étais passé de 80 kilos à 70.»

«C’est la douceur qui l’emporte»

Enrico Scacchia raconte. Il n’en veut à personne. Le goût de la vie? «Doux. Oui, c’est la douceur qui l’emporte», disait-il le 21 décembre dernier à Jolimont, où le combat continue à l’ombre d’une bretelle d’autoroute.

Cette semaine, «Rocky», hospitalisé pour une petite alerte, a dû décliner le rendez-vous pour la photo. «Je ne me sens ni bien ni mal. La douleur, je la ressens comme les autres. Mais je l’encaisse mieux, j’ai tellement l’habitude de prendre des coups. Il n’y a pas de quoi être fier. Mais je suis content d’avoir cette capacité à encaisser. Même si je suis très sensible, la boxe m’a donné un cœur plus dur.»

Deux défaites, un tournant

Un tympan percé et un sentiment de gâchis. Voilà ce qui reste du premier grand combat de la carrière d’Enrico Scacchia, le 30 novembre 1985 au Vél’ d’Hiv. Le gamin de 22 ans, en pleine ascension avec déjà 25 victoires à son actif (pour un nul et une défaite), affronte Saïd Skouma pour le titre de champion d’Europe EBU des super-welters. L’adversaire devait s’appeler Georg Steinherr, mais l’Allemand est en prison. Lors d’un combat acharné, qui sera distingué «championnat d’Europe de l’année» par la chaîne Canal Plus, Scacchia prend le meilleur départ et mène assez vite aux points face au Franco-Marocain. «À plusieurs reprises, Skouma était sur le point de tomber, se souvient son adversaire. J’ai été trop patient, j’ai trop attendu alors que j’aurais dû foncer, l’entraîneur m’a dit de temporiser. Cette faute m’a coûté le titre.» Il est cueilli au cinquième round. L’aventure avec Charly Bühler prend fin sur cette note amère.

Mais «Rocky» ne désarme pas, au contraire. La deuxième opportunité de s’ouvrir les portes les plus prestigieuses survient moins de deux ans plus tard, cette fois-ci face au géant néerlandais Alex Blanchard. «J’étais tellement bien entouré par les médecins, les soigneurs et les sparring-partners que j’étais très en forme, trop en forme», soupire Enrico Scacchia. Dans la dernière ligne droite de la préparation, le promoteur Jürg Stäubli avait écarté le coach Giorgio Costantino pour faire place à un staff venu d’Angleterre. «J’avais tant donné à l’entraînement que j’étais cuit pour le combat. Comme on dit en allemand, trop de cuisiniers gâchent la purée», philosophe le cinquantenaire. Abandon au neuvième round, sur blessure à un œil. Deux combats d’une vie, deux défaites. Le train ne repassera pas.

(Le Matin Dimanche)