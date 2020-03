Quel est le Romand le plus consulté sur Wikipédia?

Wikipédia fait partie des 10 sites web les plus fréquentés du monde. La plus grande encyclopédie en ligne comptabilise près de un milliard de consultations chaque mois rien que pour sa version française.

Le nombre de vues d’une page constitue un indicateur de popularité. Nous avons compilé les statistiques d’audience depuis 2016 des articles Wikipédia.fr dédiés à des personnalités romandes, au sens large. Outre un classement de célébrités, nous avons également documenté les événements qui ont suscité les plus gros pics d’engouement. Tour d’horizon des ingrédients qui font le buzz.

La magie du prime time

Le 3 février dernier, Marina Rollman était l’invitée de Yann Barthès dans l’émission «Quotidien» sur TMC. Durant cette semaine, la page Wikipédia.fr consacrée à l’humoriste genevoise enregistre alors plus de 17 000 consultations, soit 9 fois plus que la semaine précédente.

Marina Rollman se trouve pourtant déjà sur tous les fronts en France. Elle se produit en stand-up depuis septembre à Paris avec «Un spectacle drôle» et ses chroniques hebdomadaires sur France Inter atteignent plus de 400 000 vues via YouTube. Notre analyse des chiffres d’audience de l’encyclopédie en ligne révèle de nombreux autres cas similaires. La preuve du buzz que peut encore provoquer une apparition en prime time.

Le plus gros carton

5100 km, des zones encore jamais foulées par un être humain. Après 57 jours dans des conditions extrêmes, Mike Horn annonce le 7 février 2017 sur Instagram avoir achevé sa traversée en solitaire du continent blanc. Il s’ensuit alors le plus grand pic d’audience pour un Romand durant ces quatre dernières années. Sa page Wikipédia.fr est consultée 206 000 fois durant cette semaine.

Le tennis gagne toujours

Albert Einstein, Marie Curie, Jean-Paul Sartre ou encore Mère Teresa… Rejoindre le club restreint des personnalités «ayant apporté le plus grand bénéfice à l’humanité» constitue l’honneur d’une vie. Mais l’impact du Prix Nobel en matière de notoriété reste modeste. 1er juin 2019, Stan Wawrinka rejoint les quarts de finale de Roland-Garros après sa victoire contre Stéfanos Tsitsipas. Sa page Wikipédia.fr comptabilise durant cette semaine plus de 7 fois le trafic de Michel Mayor lors de l’annonce de son Prix Nobel (124 031 vs 16 478). Timea Bacsinszky totalise, elle, 3 fois le trafic du Nobel de physique en se hissant dans le dernier carré de Roland-Garros en 2017 (47 441 vues cette semaine-là). Les profils des joueurs suisses figurent en bonne place dans notre classement.

Le buzz des anciens

Patrick Juvet, qui se produit toujours et qui soufflera cette année ses 70 bougies, est davantage consulté que Bastian Baker et Henri Dès. Les anciennes générations battent souvent les nouvelles. Notre analyse révèle de nombreux cas. On peut être absent des réseaux sociaux ou même avoir rendu l’âme depuis des décennies, voire des siècles, et malgré tout demeurer plus populaire que ses contemporains.

Le blues des businessmen

Ils ont tout pour plaire. Ils sont fortunés et figurent régulièrement dans les colonnes des journaux ou sur les plateaux de TV. On pourrait penser que leur success-story est une source d’inspiration. Les hommes d’affaires figurent pourtant parmi les profils les moins consultés (ils battent de justesse les scientifiques). C’est le cas du champion de cette catégorie, Henri Nestlé. Il dépasse Ernesto Bertarelli, ainsi que Hayek père et fils..

La star des écoliers

Le temps n’a pas prise sur la popularité de l’écrivain-philosophe des Lumières né à Genève et qui s’est éteint il y a 242 ans. Depuis 2016, sa page a été consultée plus de 2,6 millions de fois. La majorité de ces vues peut être imputée aux programmes scolaires. Jean-Jacques Rousseau fait partie des auteurs les plus étudiés au bac de français. Même si on consulte moins sa page durant les vacances d’été, elle comptabilise tout de même au minimum 5000 vues chaque semaine.